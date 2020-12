Politie maakt einde aan protest tijdens toespraak Rutte

Demonstranten buiten bij het Torentje tijdens de toespraak van premier Mark Rutte over de lockdown. Beeld ANP

De kleine groep demonstranten, tegenstanders van het coronabeleid van het kabinet, had zich verzameld op de Korte Vijverberg, vlakbij de werkkamer van Rutte. Tijdens de toespraak lieten ze van zich horen met onder andere gejoel en gefluit.

Ook de premier hoorde het lawaai en verwees op een gegeven moment naar de betogers toen hij de noodzaak van de nieuwe, strenge coronamaatregelen aankondigde. ‘Het is geen onschuldige griep, zoals sommigen hier buiten denken’, aldus Rutte.

Volgens de politie werd een demonstrant aangehouden voor belediging nadat de betogers opdracht hadden gekregen zich te verspreiden en weg te gaan. Korte tijd later werd een tweede betoger gearresteerd omdat deze weigerde te vertrekken. Op Twitter was er veel onbegrip over het luide protest. ‘Kan iemand die respectloze dwazen buiten bij het torentje van Rutte bij de oren pakken?’, reageerde Tineke Ceelen, directeur van de Stichting Vluchteling.

Ook hoofdredacteur Bertho Nieboer van Medisch Contact, het vakblad voor artsen, was niet te spreken over de actie van de demonstranten. ‘Hoe zeer je het oneens bent met alles wat er uit Den Haag komt, kies je moment!', twitterde Nieboer. ‘Dit is niet zo’n moment. Dat die joelers buiten niet doorhebben dat Rutte dit beleid moet voeren mede dankzij hun gedrag, is next level gebrek aan zelfreflectie.’

Terwijl minister-president Rutte vanuit het #Torentje zijn toespraak houdt, proberen demonstranten bij de #Vijverberg dat te verstoren met het maken van lawaai. pic.twitter.com/591qoHpCLL — Regio15.nl (@regio15) 14 december 2020