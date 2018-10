Politie Las Vegas heropent onderzoek verkrachtingszaak Ronaldo

De Portugese voetbalvedette Cristiano Ronaldo heeft zondag in een video ontkend dat hij in 2009 de toen 25-jarige Amerikaanse Kathryn Mayorga heeft verkracht. Desondanks heet de politie van Las Vegas vandaag bekend gemaakt het onderzoek te zullen heropenen.

Cristiano Ronaldo. Foto AFP

Ronaldo reageerde op een onderzoeksproject van het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Op basis van ‘honderden documenten van verschillende bronnen’ concludeert het tijdschrift dat Ronaldo in 2010 een schikking van 260 duizend euro trof met Mayorga, nadat zij tot seks was gedwongen. Ze mocht niet spreken over de kwestie.

In een van de gepubliceerde documenten bekent Ronaldo dat Mayorga herhaaldelijk ‘nee en stop’ zei toen hij haar overweldigde in zijn hotelkamer. Het is een vragenlijst die is opgedoken na hacks van The Football Leaks. In een latere versie van de vragenlijst zijn deze antwoorden verdwenen.

Mayorga besloot afgelopen weekeinde in Der Spiegel, dat eerder over de zaak schreef zonder haar naam bekend te maken, naar buiten te treden met haar verhaal. Dat deed ze onder meer omdat haar nieuwe advocaat gelooft dat het zwijgcontract dat Mayorga heeft moeten tekenen niet bindend is. Daarnaast voelt ze zich gesteund door andere #MeToo-verhalen.

Naar aanleiding daarvan is ook de Amerikaanse recherche onlangs opnieuw aan de slag gegaan, zo laat de politie in de gokstad in een summier persbericht weten. Verdere details over deze zaak wil de politie op dit moment niet verstrekken.

De politie in Las Vegas maakte nog wel bekend dat op 13 juni 2009 een melding was binnengekomen over een seksueel misdrijf. Op dat moment kon het slachtoffer geen informatie geven over de plaats waar de verkrachting had plaatsgevonden en evenmin een beschrijving geven van de verdachte. Een medisch onderzoek werd nog wel uitgevoerd, aldus de politie.

In Der Spiegel vertelt Mayorga hoe ze in 2009 na een avond uitgaan terechtkwam in de suite van Ronaldo in het hotel Palms Place in Las Vegas. Ze hadden elkaar eerder op de avond ontmoet in een club, waar Mayorga als hostess aan het werk was. Op de hotelkamer toonde hij haar plotseling zijn penis met de vraag of zij die wilde aanraken. Toen ze dat niet wilde, vroeg hij haar of ze dan wel wilde zoenen. Dat deed ze in de hoop van hem af te komen. Hij liet haar daarna niet gaan, maar verkrachtte haar anaal.

‘Voor 99 procent goed’

Uit de verklaringen van Mayorga: ‘Na de daad vroeg hij aan mij of ik veel pijn had. Hij verontschuldigde zich en zei: ik ben voor 99 procent goed, ik weet alleen niet wat ik aan moet met die ene procent.’

Mayorga liet zich een dag later onderzoeken in het ziekenhuis en besloot aanvankelijk de naam van Ronaldo niet te noemen, schrijft Der Spiegel, dat inzicht heeft gekregen in de politierapporten en medische dossiers. Ze durfde geen aangifte te doen uit angst voor een juridische strijd. Dat ze wel met Ronaldo had gezoend, zou volgens een agent ‘een probleem kunnen opleveren’. Er kwam geen strafzaak, maar een civiele zaak. Verkrachting is moeilijk te bewijzen.

Mayorga en haar advocaten hebben nu opnieuw een civiele klacht ingediend. Uit de klacht, gepubliceerd in The Washington Post: ‘Ze wisten dat de eiser (Mayorga, red.) een kwetsbaar persoon was. Ze hebben herhaaldelijk gedreigd om haar valselijk en publiekelijk te beschuldigen, door te zeggen dat ze toestemming zou hebben gegeven voor de geslachtsgemeenschap om de gedaagde vervolgens te kunnen beschuldigen om geld te verdienen.’

Reactie Ronaldo

In de reactievideo op Instagram noemde Ronaldo het verhaal ‘fake news’. ‘Ze wil gewoon mijn naam gebruiken om zo beroemd te worden. Ach, het is onderdeel van mijn werk. Ik ben een gelukkig man. Alles gaat goed.’ De advocaten van Ronaldo bereiden een rechtszaak voor tegen Der Spiegel.

De Duitse journalist Christoph Winterbach van Der Spiegel reageerde op Twitter: ‘Ze (de advocaten van Ronaldo, red.) noemen ons artikel ‘journalistieke fictie’. Maar tot op de dag van vandaag hebben ze nooit een van de documenten die we laten zien en waaruit we ook citeren, als nep benoemd. We hebben geen reden om aan te nemen dat ze niet authentiek zijn. We controleren onze bronnen zorgvuldig voordat we iets publiceren. Altijd.’