Politie: kijk tijdens uw vakantie uit naar Ridouan T. en Saïd R.

De ‘verouderingstekeningen’ van Ridouan T. en en Saïd R. Beeld Politie / Opsporing Verzocht

De politie toonde de tekeningen dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. ‘We weten natuurlijk niet of ze plastische chirurgie hebben gedaan’, aldus een woordvoerder van de Nationale Politie in het tv-programma. De afbeeldingen worden wereldwijd verspreid. Ook via Facebook roept de politie burgers op om uit te kijken naar de twee mannen.

De voortvluchtige T. en R. zijn mogelijk in Mexico, Colombia of een ander land in Midden- of Zuid-Amerika. De politie houdt er ook rekening mee dat ze in Spanje, Marokko of Dubai verblijven. De politie waarschuwt de verdachten niet zelf te benaderen, maar contact op te nemen met de politie.

In de zaak-Marengo staan zestien verdachten terecht. Het OM wil twee van hen, Ridouan T. (41) en Saïd R. (49), bij verstek berechten. T. wordt door de aanklagers gezien als leider van een criminele organisatie die zich bezighield met liquidaties, R. zou zijn rechterhand zijn. Volgens het OM leidde Ridouan T. ‘een geoliede moordmachine, die was gericht op het zo efficiënt mogelijk plegen van moorden’.

De foto’s die tot dinsdag werden verspreid, zijn een aantal jaren oud en mogelijk lijken T. en R. niet meer goed op deze foto’s. Op basis daarvan heeft de politie verouderingstekeningen gemaakt. Er zijn verschillende varianten: met baard of bril. Voor de tip die leidt tot een arrestatie is een beloning van 100 duizend euro uitgeloofd.