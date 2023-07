Politie Istanbul grijpt met geweld in bij vreedzame herdenking Sivas-bloedbad

Demonstranten willen dat er een museum wordt gemaakt van het Madimak Hotel, waar 37 mensen omkwamen. Beeld NurPhoto via Getty

De Turkse politie heeft met geweld ingegrepen bij een herdenking in Istanbul van het Sivas-bloedbad van 1993. De herdenking zondag in de stad Sivas zelf verliep vreedzaam, maar in de wijk Sancaptepe in Istanbul werd hard opgetreden tegen mensen die een mars wilden houden voor religieuze tolerantie en tegen de discriminatie waarvan veel alevieten in Turkije het slachtoffer zijn. De politie gebruikte traangas en arresteerde diverse mensen.

Op 2 juli 1993 kwamen 37 mensen om, voor het merendeel alevitische dichters en intellectuelen, toen islamitische fundamentalisten een hotel in de stad Sivas in brand staken waar alevieten bijeenkwamen. Ook de Nederlandse student Carina Thuijs kwam om bij de brand.

Ook op een bijeenkomst zondag in theater Stefanus in Utrecht, georganiseerd door alevitische organisaties in Nederland, werden de gebeurtenissen van dertig jaar geleden herdacht. Het onlangs opgerichte Comité Herdenking Bloedbad Sivas, zo werd bekendgemaakt, gaat zich inzetten voor een namenmonument voor de slachtoffers. In het comité zitten onder anderen journalist Sinan Can, voormalig Tweede-Kamerlid Sadet Karabulut (SP), cabaretier Funda Mujde en zangeres/actrice Meral Polat.

Aanwezig zondag in Utrecht waren ook familieleden van de omgekomen student culturele antropologie Carina Thuijs uit Doetinchem. De toen 22-jarige Thuijs was in 1993 in Turkije om de positie van de vrouw in de Turkse samenleving te bestuderen. Zij nam deel aan het jaarlijkse culturele festival in Sivas, dat werd georganiseerd door alevitische organisaties.

Opgehitste menigte

Dichters, musici, kunstenaars en intellectuelen, de meesten links en/of van alevitische afkomst, waren in hotel Madimak bijeen voor een symposium over de 16de-eeuws dichter Pir Sultan Abdal, een belangrijke figuur in de alevitische cultuur. De bijeenkomst werd belaagd door een opgehitste menigte van duizenden moslims, die na het vrijdaggebed opmarcheerden naar het hotel en het in brand staken. Politie en brandweer bleven acht uur lang afzijdig. Onder de doden waren 33 deelnemers, twee personeelsleden van het hotel en twee demonstranten.

De moslims waren kwaad over de aanwezigheid in Sivas van alevieten als zodanig – volgens hen aanhangers van een heidens geloof – en in het bijzonder die van de linkse intellectueel Aziz Nesin, die door veel moslims in Turkije werd gehaat omdat hij De Duivelsverzen van Salman Rushdie had vertaald (maar nog niet gepubliceerd). De roman werd door moslims wereldwijd als godslasterlijk beschouwd. Nesin wist via een ladder te ontsnappen. Toen brandweerlieden hem herkenden vielen ze hem aan, maar hij rende weg.

Het bloedbad van Sivas droeg sterk bij aan de polarisatie in Turkije tussen islamisten en seculieren, en vooral aan de alevitische ‘revival’ van de jaren negentig, zowel in Turkije als in de diaspora in Europa. Alevitische organisaties werden opgericht, jonge alevieten waren minder dan ouderen geneigd hun religieuze en culturele identiteit te verhullen.

Niet-erkende godsdienst

De alevitische minderheid in Turkije, volgens hoge schattingen een kwart van de bevolking, werd en wordt gediscrimineerd. Het alevitisme, een zijtak van het sjiisme, behoort niet tot de officieel erkende godsdiensten. Dat de Turkse oppositieleider Kemal Kiliçdaroglu aleviet is, wordt gezien als een electoraal zwak punt, dat bijdroeg aan zijn nederlaag in mei tegen president Recep Tayyip Erdogan.

Vertegenwoordigers van Kiliçdaroglu’s partij CHP en van Groen Links (YSP) namen deel aan de herdenking zondag in Sivas. Deelnemers droegen foto’s van de slachtoffers en riepen hun namen. Bij het hotel werden leuzen geroepen als ‘De martelaren zijn onsterfelijk’ en ‘Secularisme tegen sharia’.