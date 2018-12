Politie Israël wil dat premier Netanyahu wordt vervolgd wegens corruptie

De politie denkt dat Netanyahu, die destijds ook de post van minister van Communicatie bekleedde, zijn positie heeft misbruikt om Bezeq te bevoordelen. Als tegenprestatie zou de nieuwssite Walla, eigendom van Bezeq, positief hebben bericht over de premier.

Volgens een zondag door de politie samen met de Autoriteit Financiële Markten uitgegeven verklaring bemoeiden Netanyahu en zijn medewerkers zich tussen 2012 en 2017 op vrijwel dagelijkse basis ‘schaamteloos’ met de berichtgeving van Walla. Flatteuze verhalen werden ingestoken, kritische stukken over de premier en zijn familie werden tegengehouden.

De politie beschikt over zestig getuigenverklaringen. Voormalige journalisten van de website zeggen regelmatig onder druk te zijn gezet hun berichtgeving aan te passen. Dat zou vooral zijn gebeurd door de eigenaar van het bedrijf, Shaul Elovitch, een vriend van de familie Netanyahu.

De twee mannen hadden een ‘op steekpenningen gebaseerde relatie’. Ook Elovitch moet wolgens de politie worden aangeklaagd, net als diens echtgenote en Netanyahu’s vrouw Sara. Elovitch werd begin dit jaar al enige tijd gedetineerd en legde daarop zijn functie neer.

De autoriteiten hebben de premier al langer in het vizier. Eerder is aanbevolen hem te vervolgen in twee andere zaken die draaien om corruptie en belangenverstrengeling. In een geval zou Netanyahu Yedioth Ahronoth, de grootste krant van het land, hebben bevoordeeld in ruil voor positieve berichtgeving. De Bezeq-zaak is de ernstigste van de drie. De procureur-generaal moet uiteindelijk beslissen of Netanyahu daadwerkelijk wordt aangeklaagd.

Door de verklaring van de politie neemt in Israël de druk op Netanyahu toe om af te treden. De premier is bezig aan zijn vierde regeringstermijn. Zelden stond zijn positie zozeer op het spel. In het parlement is de meerderheid van zijn coalitie geslonken tot één zetel. ‘De premier heeft geen moreel mandaat om zijn zetel te behouden. Hij moet vandaag aftreden’, zei leider Tamar Zandberg van de gematigde opposiepartij Meretz.

Het is echter ook mogelijk dat Netanyahu aanblijft en evengoed vervroegd parlementsverkiezingen uitschrijft. De verkiezingen staan nu op de rol voor november volgend jaar. In dat geval zal de procureur-generaal zich volgens waarnemers nog wel twee keer bedenken voor hij een strafzaak opent.