Politie-informatiecentrum disfunctioneert door slechte leiding

Jannine A. van den Berg, hoofdcommissaris van de Landelijke Politie Eenheid. Beeld Jiri Büller

Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in haar onderzoek naar misstanden bij de Landelijke Eenheid van de politie, waar het LIRC onder valt. De informatiedienst houdt zich bezig met internationale informatie-uitwisseling en rechtshulpverzoeken.

Hoewel het LIRC met grote achterstanden kampte, kwamen er toch steeds taken bij. Het ontbrak aan goede sturing door het diensthoofd. Dat leidde tot spanningen en klachten, zowel intern als bij andere politieonderdelen en internationale partners. Bovendien ontstond door die slechte aansturing en het disfunctionerende LIRC een groot afbreukrisico voor de (inter)nationale opsporing.

Al eerder constateerde KPMG in opdracht van de eenheidsleiding dat de informatiedienst van de politie kampte met een verstoorde werksfeer en een ‘roddel- en angstcultuur’. Ongewenst gedrag als pesten, discriminatie en intimidatie werden niet aangepakt en veel leidinggevenden hadden ‘beperkt mensgerichte managementvaardigheden’. De oorzaak lag volgens KPMG in het feit dat veel leidinggevenden bij de politie zijn doorgegroeid op basis van hun vakinhoudelijke kennis, maar dat het hen vaak ontbreekt aan adequate managementvaardigheden en oog voor het welzijn van de werknemers.

Alarmerende berichten

Aanleiding voor de kritische onderzoeken waren aanhoudende klachten binnen de informatiedienst over machtsmisbruik, vriendjespolitiek, onprofessioneel gedrag van leidinggevenden en discriminatie. Bij de informatiedienst werken bijna duizend mensen. Sommige werknemers lekten alarmerende berichten naar de pers. Begin vorig jaar werden vier leidinggevenden van hun functie gehaald.

Landelijke Eenheid-chef Jannine van den Berg gaf eerder in een interview in de Volkskrant al aan dat het cultuurprobleem vermoedelijk niet alleen bij de informatiedienst speelt, maar mogelijk ook elders binnen het politiekorps. Zij is daarover in gesprek gegaan met andere politiechefs en de korpsleiding.

Bij de politie heerst een sterk ‘familiegevoel’ door de gezamenlijke gevaren waaraan politiemensen geregeld worden blootgesteld. Het nadeel daarvan is dat werknemers kritiek vaak niet durven uit te spreken, uit angst voor uitsluiting, constateren de onderzoekers. ‘We moeten leren elkaar aan te spreken op ongewenst of onprofessioneel gedrag’, aldus politiechef Van den Berg.

Lange weg te gaan

Ook het Team Criminele Inlichtingen, dat zich bezighoudt met het runnen van informanten en verzamelen van criminele informatie, is door gebrekkig functionerende diensthoofden beschadigd, constateert de inspectie. Eerder bracht de Rijksrecherche deze conclusie al naar voren. Daar lijken de problemen goeddeels opgelost.

De Landelijke Eenheid pakt de problemen bij het LIRC nu aan. Maar er is volgens de Inspectie JenV nog een lange weg te gaan. Zij beveelt de korpschef aan om bij alle verbetermaatregelen bijzondere aandacht te hebben voor het personele welzijn en de ambities bij te stellen tot ‘realiseerbare, concrete doelen en prioriteiten’. De inspectie zal de aanpak nauwgezet gaan volgen.

Later dit jaar volgen ook de resultaten van een inspectieonderzoek naar de Dienst Specialistische Operaties.