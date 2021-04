Politie in New York stopt met robothond na golf van kritiek, Nederlandse politie blijft apparaat inzetten

'Spot', tijdens een perspresentatie in Hamburg op 1 april van dit jaar. Beeld AP

De politie in New York stopt met het inzetten van robothond ‘Digidog’. Critici hekelen de robot, omdat-ie wordt gebruikt als surveillance-apparaat zonder dat aan het ding te zien is wat het wel en niet kan en mag. Bovendien zou het robotbeest de verdere militarisering van de Amerikaanse politie symboliseren. De afgelopen jaren heeft de dienst steeds meer geavanceerd materieel toegevoegd aan zijn wapen- en surveillance-arsenaal. De vrees is dat het apparaat wordt uitgerust met wapens of explosieven.

De politie heeft na kritische vragen in de gemeenteraad daarom het contract met Boston Dynamics, de fabrikant van de machine, op 22 april stopgezet. Het apparaat zou eigenlijk tot en met augustus nog worden ingezet. De New Yorkse politie betaalde daarvoor omgerekend bijna 78.000 euro. Een woordvoerder van de New Yorkse burgemeester De Blasio is blij dat het ‘enge, vervreemdende’ apparaat niet meer voor de politie werkt, zei hij tegen The New York Times.

Digidog is door de bouwer van het apparaat ‘Spot’ genoemd, en genoot aanvankelijk vooral bekendheid vanwege de filmpjes die Boston Dynamics maakt van haar robots en online veel worden gedeeld. Daarin dansen de machines op muziek, springen ze over horden of maken ze een salto:

De apparaten lijken zo op organismen dat proeven waarbij ze geschopt worden om hun balans te testen zielig gevonden worden. Dat ze mensen ook de stuipen op het lijf jagen bleek toen Spot in Singapore werd ingezet om mensen te waarschuwen voldoende afstand te houden vanwege het coronavirus. Ze lijken weggelopen uit een dystopische sciencefictionfilm – met als belangrijk verschil dat de robots niet autonoom functioneren maar alleen op afstand bestuurbaar zijn.

De Nederlandse politie heeft een Spot, en zet het apparaat naar eigen zeggen als enige korps in Europa daadwerkelijk in. Zo werd Spot begin dit jaar gebruikt bij de inspectie van een drugslab in Brabant. De machine is uitgerust met sensoren die gevaarlijke stoffen op kunnen sporen en zo kunnen optreden als verkenners voordat mensen een ruimte betreden. Het apparaat kan, in tegenstelling tot karretjes op wielen die al langer worden ingezet, goed functioneren op oneven terrein.

Wat het apparaat de Nederlandse politie precies heeft gekost wil een woordvoerder niet zeggen, maar in een video zegt het hoofd van de Dienst Specialistische Operaties dat Spot ongeveer hetzelfde kost als een politiemedewerker. De politie denkt de machine in de toekomst in te gaan zetten bij het inspecteren van eerder genoemde drugslabs, of om informatie te vergaren over een plaats delict zonder daarbij bewijs te vervuilen. Anders dan een dier of mens laat de robot geen biometrische sporen achter. Een woordvoerder van de politie benadrukt dat Spot niet ingezet zal worden bij aanhoudingen of om geweld uit te oefenen.

Hieronder een video die de Nederlandse politie maakte over de inzet van Spot:

Deze video over de robothond maakte Boston Dynamics zelf:

En in deze beelden van Fox News tenslotte is te zien hoe Spot wordt ingezet in New York: