Politie: in Geleen gevonden lichaam is van vermiste 9-jarige Gino

Burgemeester van Sittard-Geleen Xander Beenhakkers, Hans Verheijen van de politie eenheid Limburg, burgemeester van Kerkrade Petra Dassen-Housen en hoofdofficier van Justitie Henk van der Meijden tijdens een persconferentie over de vermiste jongen. Beeld ANP

Het lichaam van de jongen werd zaterdag omstreeks 11.45 uur gevonden in een tuin van een woning in Geleen, na een aanwijzing van de verdachte. De 22-jarige man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in diezelfde buurt. De verdachte zit in beperking en wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood, laat het Openbaar Ministerie weten. Hij zal volgende week worden voorgeleid.

Gino verdween afgelopen woensdagavond in Kerkrade, nadat hij nog even was gaan voetballen op een speelplek nabij het huis van zijn 32-jarige zus, bij wie hij logeerde. Gino is vanaf het speelveld meegegaan met de verdachte, maar verdere details over zijn vermissing en overlijden zijn niet bekend. ‘Tot nu toe was al onze aandacht gericht op het vinden van Gino. Nu start de rest van het onderzoek pas,’ aldus de politiechef van de eenheid Limburg.

De afgelopen dagen werd door de politie en vrijwilligers gezocht naar Gino. ‘Dat heeft ertoe geleid dat we vrijdagmiddag een verdachte in beeld kregen’, laat de politiechef weten. De politie meldt dat de verdachte bekend is bij justitie, maar wil in verband met het lopende onderzoek nog niks kwijt over zijn identiteit. Voor zover bekend bij de politie is er geen link tussen het slachtoffer en de verdachte.

Op sociale media gaan namen en foto’s rond van iemand die met de vermissing van Gino te maken zou hebben. Maar dit is de verdachte niet, zegt de politie, die vraagt om de beelden te verwijderen en niet te delen.

Grootschalige zoektocht

Na de verdwijning zochten familieleden, vrijwilligers en veteranen van de stichting Veteranen Search Team in het gebied in en rondom Kerkrade naar de vermiste jongen. Ook een speciaal onderzoeksteam uit het nabijgelegen Duitsland zocht donderdag mee met onder meer speurhonden en drones. Bij de zoekacties werden meerdere spullen aangetroffen, waaronder een step die mogelijk van Gino was. Hierover kon de politie nog geen mededelingen doen.

De politie doet onderzoek rond de vindplaats van het lichaam van de vermiste Gino. Beeld ANP

In en rond de woning waar het lichaam van Gino is gevonden, is het onderzoek nog in volle gang. Ook bij de woning van de verdachte vindt onderzoek plaats. Zowel deze woning als de vindplaats van het lichaam worden beschouwd als plaats delict. De politie vraagt om ruimte om daar goed hun werk te kunnen doen.

De familie van Gino laat in een persverklaring weten ‘in shock en intens verdrietig’ te zijn. Zij bedanken iedereen voor de ‘hartverwarmende reacties’ en schrijven nu behoefte te hebben aan rust.