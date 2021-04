Politie in Amerikaanse staat Ohio schiet 16-jarig zwart meisje dood

Demonstranten in de buurt in Columbus waar een agent een 16-jarig meisje doodschoot. Beeld AP

In Columbus hadden de agenten volgens lokale media gereageerd op een telefoontje naar het noodnummer, waarin werd gezegd dat een vrouwelijke verdachte iemand had proberen te steken met een mes. De betrokken agenten droegen bodycams. De beelden van het schietincident zijn door de stad Columbus direct vrijgegeven. Hierop is te zien hoe het meisje met een mes in haar hand op twee vrouwen afstapte. Hierop schoot een agent vier keer.

Volgens de tante van het slachtoffer woonde zij een in pleeggezin en had ze ruzie gekregen met een persoon die in hetzelfde huis woonde.

Het justitieel onderzoeksbureau van Ohio (BCI) is een onderzoek gestart. ‘Ik vraag de burgers om de rust te bewaren en het BCI in staat te stellen de feiten te verzamelen’, zei de burgemeester op Twitter. De naam van de verdachte agent is niet vrijgegeven.

Het schietincident vond plaats rond de tijd dat in de stad Minneapolis de witte politieagent Derek Chauvin schuldig werd bevonden aan de moord op zwarte arrestant George Floyd.

Een menigte demonstranten had zich al snel na het incident verzameld in het zuidoosten van de stad, waar het meisje om het leven kwam. In Columbus vonden de afgelopen maanden meerdere schietincidenten plaats waarin zwarte inwoners door politiekogels om het leven kwamen. In december werd een 23-jarige man doodgeschoten bij zijn huis, nadat een agent hem aanzag voor een verdachte. Een paar weken later kwam een 47-jarige man om het leven nadat een agent ter plaatse kwam om een verdacht voertuig te onderzoeken.