Politie houdt rekening met terroristisch motief bij steekpartij Amsterdam CS

Het ontruimde Amsterdam CS na een schietincident. Foto Simon Lenskens

Het blijkt te gaan om een 19-jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning. Over de precieze motivatie van de man, die bij zijn aanhouding ‘in zijn onderlijf’ is geschoten, heeft de politie nog geen beeld. Hij wordt in het ziekenhuis verhoord. Ook heeft de politie intensief contact met de Duitse autoriteiten over de achtergrond van de man.

De Afghaan stak rond het middaguur twee mensen neer in de westbuis van het Amsterdamse Centraal Station, nadat er ‘tumult’ was ontstaan. Toegesnelde agenten schoten de vermoedelijke dader neer toen die op de vlucht sloeg. De twee slachtoffers zijn bij de steekpartij ernstig gewond geraakt, maar buiten levensgevaar, zo meldt de politie.

Een getuige meldt aan de Volkskrant dat er opeens gegil klonk. ‘Mensen renden vanuit de stationshal de trappen op, richting de perrons’, aldus de 35-jarige vrouw, die anoniem wil blijven. ‘Niemand wist wat er aan de hand was, de treinaankondigingen gingen ook gewoon door. Vervolgens druppelden mensen weer terug de hal in. Daar waren veel agenten, die de mensen op dwingende toon sommeerden naar buiten te gaan. De hal was toen al leeg. Er lag een aantal mensen op de grond, maar dit kon ik niet goed zien. Ik heb mijn 3-jarige dochter opgepakt en ben naar buiten gelopen.’

Na het incident ontruimde de politie tijdelijk het station om de rugzak van de verdachte te onderzoeken. Ook treinen en trams konden tijdelijk niet rijden. De dienstregeling raakte daardoor de hele dag volledig in de war. Pas rond half tien reden alle treinen weer volgens schema.

Amsterdam Centraal wordt ontruimd pic.twitter.com/PbOusPGaCP Steven Verseput

Politie geeft sporen 4 en 5 treinverkeer Amsterdam Censtraal Station (CS) en tramverkeer Stationsplein weer vrij. Volg @NS_online en @GVB_actueel voor de actuele dienstregelingen. Politie Amsterdam eo

Van ontruiming Amsterdam CS is GEEN sprake. Alleen spoor 4 en 5 is niet bereikbaar voor treinverkeer. Tramverkeer voor Amsterdam CS (Stationplein) ligt stil. Politie Amsterdam eo

Bij steekincident zijn twee gewonden en de gewonde verdachte overgebracht naar het ziekenhuis. Politie Amsterdam eo

Bij steekincident op Amsterdam CS is door politie een verdachte neergeschoten. Onderzoek is gaande

Nadere berichtgeving volgt. Politie Amsterdam eo