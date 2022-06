Politie houdt een van twee ontsnapte tbs’ers Pompekliniek aan op snelweg

Exterieur van de Pompekliniek in Nijmegen. Het was niet de eerste ontsnapping uit de Pompekliniek, de afgelopen vijf jaar gebeurde dat al twee keer eerder. Beeld Marcel Krijgsman

De 24-jarige Luciano D. en de 27-jarige Sherwin W. ontsnapten vorige week uit de Pompekliniek in Nijmegen. Ze wisten te vluchten door een gat in het hek van de kliniek dat vermoedelijk door iemand van buiten met een slijptol was gezaagd. Buiten de muren werden de twee meegenomen in een witte Volkswagen die al klaarstond.

Een speciaal opsporingsteam, FastNL, hield zich de afgelopen dagen bezig met de zoektocht naar de voortvluchtigen. In een politiebericht werden onder meer de namen en foto’s van de tbs’ers bekendgemaakt. Maandag vond de politie de vluchtauto van de mannen. De bestuurder werd korte tijd aangehouden, maar het bleek al snel dat hij niets met de ontsnapping te maken had.

Nu is het dus gelukt om een van de twee voortvluchtige tbs’ers op te sporen en aan te houden. Bij de actie van de Dienst Speciale Interventies (DSI) en medewerkers van FastNL werd volgens het OM onder meer een helikopter ingezet.

Gewelddadige overval

D. zat in de kliniek vanwege onder meer een gewelddadige overval. Hij zat een gevangenisstraf uit van vijf jaar plus tbs. In 2017 was hij de jongste crimineel op de Nationale Opsporingslijst. De nog voortvluchtige W. schoot in 2015 tijdens een roofoverval in Tilburg de 48-jarige Mick Pitai dood. W. was op dat moment met verlof uit een jeugd-tbs-kliniek. Hij kreeg daarop vijfenhalf jaar gevangenisstraf en tbs.

Het was niet de eerste ontsnapping uit de Pompekliniek: de afgelopen vijf jaar gebeurde dat al twee keer eerder. In 2017 vluchtte een tbs’er door een gat te knippen in het hekwerk. In 2019 klom een tbs-patiënt over het hek door onder meer gebruik te maken van geprepareerde schoenen en lakens. In beide gevallen lukte het om de patiënten weer terug te brengen naar de kliniek, al duurde dat bij de eerste meer dan twee weken. De kliniek is momenteel bezig met de bouw van een tweede hek, dat meer ontsnappingen moet voorkomen.