Politie houdt alle opties open in onderzoek naar explosie Den Haag

Het ingestorte pand in de Jan van der Heijdenstraat in de Haagse wijk Laak, een dag nadat er een gasexplosie plaatsvond. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De politie en brandweer vermoeden dat het incident is veroorzaakt door een gasexplosie, maar houden alle opties open. ‘Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf’, zegt een woordvoerder van de politie. ‘We zijn dit onderzoek begonnen vanwege de grote maatschappelijke impact van de explosie.’

Zoals gebruikelijk bij een onderzoek is de straat afgezet, zodat eventuele sporen behouden blijven. Het is niet bekend hoe lang het onderzoek zal duren.

De explosie in de Jan van der Heijdenstraat, in het Haagse Laakkwartier, richtte zondag een enorme ravage aan. De voorgevel van drie appartementen werd weggeblazen. Vloeren en kozijnen donderden naar beneden, gordijnen wapperden in de openlucht. De straat lag bezaaid met glas.



Het mag een klein wonder heten dat er geen doden vielen. Wel waren er tien gewonden, van wie er nog vier in het ziekenhuis liggen.

Intensive care

Hulpverleners haalden kort na middernacht een 28-jarige man levend onder het puin vandaan, waar hij uren onder bekneld had gelegen. Hij ligt op de intensive care, heeft een neef aan Omroep West laten weten. ‘Sherwien is inmiddels geopereerd aan zijn beide benen en de operatie is goed verlopen.’

Uit veiligheidsoverwegingen werden na de explosie in totaal 27 huizen ontruimd. ‘Omwonenden en huisdieren die niet terug kunnen naar hun woning, zijn opgevangen in een hotel in de stad', zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘Zij worden ondersteund door het Rode Kruis en Slachtofferhulp. De gemeente stelt per gezin een casemanager beschikbaar die hen begeleidt bij de schadeafhandeling en het zoeken naar eventuele vervangende woonruimte.’

De omvang van de schade is nog niet bekend. Stichting Salvage heeft namens de verzekeraars een informatiepunt ingericht. Hier kunnen bewoners terecht met vragen over schade. Getroffenen kunnen ook zelf contact opnemen met hun eigen verzekeraar, zegt de gemeente.

Lichtschakelaar of sigaret

Mocht het inderdaad om een gasexplosie gaan, dan zouden er meerdere oorzaken kunnen zijn. Een scheurtje in een verouderde gasslang bijvoorbeeld, een kapotte cv-ketel, een gasslang die niet goed is aangesloten of een gasfornuis dat te lang open is blijven staan.

‘Een explosie is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid gas die ontsnapt, de ventilatie en de verhouding gas-zuurstof’, zegt een woordvoerder van onderzoeksbureau Kiwa, dat jaarlijks in opdracht van Netbeheer Nederland incidenten met gas registreert.

In het ongunstigste geval kan het indrukken van de lichtschakelaar (waardoor vonkjes vrijkomen) of het opsteken van een sigaret al voldoende zijn om een ontploffing te veroorzaken.

In de praktijk komt een explosie van de omvang als die in Den Haag zelden voor. Kiwa registreerde in 2017 (het laatste meetpunt) 220 ‘ernstige incidenten’, waaronder twee gasexplosies. De meeste incidenten aan het gasnetwerk werden veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

Dit was ook het geval op 4 september 2014, toen een graafmachine in Diemen op een gasleiding stuitte. Hierdoor ontsnapte gas in het nabijgelegen appartementencomplex. Bij de explosie die daarop volgde kwamen twee mensen om het leven en vielen vijftig gewonden. De bewoners van 32 appartementen moesten een halfjaar in een andere woning verblijven. De schade liep in de miljoenen.

De aannemer die opdracht had gegeven tot de graafwerkzaamheden, zo bleek later uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, was niet op de hoogte van de aanwezigheid van de gasleiding.

Opzet

Onderzoeksbureau Kiwa registreert geen gasexplosies waarbij opzet in het spel is – iets wat geregeld het geval is. Zo zette een man uit Venlo in juni 2015, na het innemen van een flinke dosis slaapmiddelen, de gaskraan open door de gasslang van het fornuis af te koppelen.

Er volgde een grote explosie, die – wederom door een gelukkig toeval – alleen de man zelf ernstig verwondde. Zijn eigen appartement en die van de buren raakten zwaar beschadigd. Ook sneuvelden meerdere auto’s die voor het gebouw stonden geparkeerd.

De man heeft opzettelijk omwonenden in gevaar gebracht en materiële schade veroorzaakt, oordeelde de rechter. Hij kreeg een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk.

Ook de verwoestende explosie in Veendam in april 2017, die een deel van een flatgebouw wegvaagde, is vermoedelijk het gevolg van een zelfmoordpoging. De politie kon de oorzaak vanwege de grote schade niet meer vaststellen.

Alleen een 37-jarige bewoner kwam om het leven. De man, die psychische problemen had en veel overlast veroorzaakte, had volgens een vriend aangekondigd dat hij op een dag ‘een joint op zou steken en de gaskraan open zou draaien’.