Politie Hongkong pakt leidinggevenden prodemocratische krant op

Een demonstrant in Hongkong houdt de voorpagina van de krant Daily Apple omhoog, begin deze maand. Beeld EPA

De politie van Hongkong heeft donderdagochtend vroeg een inval gedaan op de redactie van de prodemocratische krant Apple Daily. Daarbij zijn vijf leidinggevenden gearresteerd, op grond van de nationale veiligheidswet. De bankrekeningen van het bedrijf achter de krant zijn bevroren.

Meer dan tweehonderd Hongkongse agenten hielden donderdagochtend een huiszoeking op de redactie van Apple Daily. Daarbij werden laptops van journalisten doorzocht. Vijf leidinggevenden werden gearresteerd, onder wie hoofdredacteur Ryan Law en uitgever Cheung Kim-hun. De aandelen van Next Digital, het moederbedrijf van Apple Daily, werden geschorst.

Volgens de politie zijn de leidinggevenden opgepakt op verdenking van samenzwering met buitenlandse krachten, wat strafbaar is onder de vorig jaar ingevoerde Nationale Veiligheidswet. Als bewijs haalde de politie aan dat de krant dertig artikelen publiceerde waarin het opriep tot internationale sancties tegen Hongkong en China. Het is niet duidelijk welke artikelen bedoeld worden, en of het gaat om nieuwsberichten of opiniestukken.

‘De verdachten proberen gebruik te maken van journalistiek werk om samen te spannen met buitenlandse landen of externe elementen om vijandige acties tegen Hongkong en tegen de centrale overheid uit te voeren’, aldus de Hongkongse secretaris voor veiligheid John Lee Ka-chiu.

De prodemocratische krant Apple Daily ligt al langer onder vuur van de Hongkongse autoriteiten. Afgelopen augustus werd de 73-jarige eigenaar van de krant, mediatycoon Jimmy Lai, gearresteerd. In mei werd hij veroordeeld voor zijn rol in de prodemocratische protesten in Hongkong, die door de politie als ‘illegale samenkomsten’ zijn aangeduid. Lai geldt als een van de meest prominente prodemocratische activisten in Hongkong.

Persvrijheid ondermijnd

De Hong Kong Journalists Association reageerde scherp op de politie-inval en de arrestaties, en noemde het doorzoeken van de laptops van journalisten onaanvaardbaar. Volgens Chris Yeung, voorzitter van de beroepsassociatie, toont dit dat de persvrijheid in Hongkong ernstig wordt ondermijnd door de Nationale Veiligheidswet. ‘Er is nul bescherming van nieuwsmateriaal’, alds Yeung.

Tijdens de Hongkongse protesten, die in 2019 begonnen, werden meer dan 10.000 mensen opgepakt. Ongeveer een kwart van deze betogers is veroordeeld. De belangrijkste kopstukken van de prodemocratische beweging zitten nu vast of zijn naar het buitenland uitgeweken.

Omstreden wet

De protestgolf kwam ten einde door de omstreden Nationale Veiligheidswet, die de Chinese regering in Hongkong invoerde. Deze wet verbiedt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten.

Begin deze maand werd ook al één van de organisatoren van de jaarlijkse herdenking van het neergeslagen Tiananmenprotest op 4 juni 1989 in Beijing gearresteerd. Chow Hang Tung, vicevoorzitter van de Alliantie voor Patriotische Democratische Bewegingen in Hongkong, organiseert jaarlijks de herdenking van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. Die herdenking was dit jaar voor het tweede jaar op een rij verboden in Hongkong.