Politie Hongkong looft beloning uit voor arrestatie acht overzeese activisten

Foto's van de acht activisten die worden gezocht, worden getoond tijdens een persconferentie in Hongkong. Beeld Joyce Zhou / REUTERS

De arrestatiebevelen zijn uitgegeven in het kader van de nationale veiligheidswet die in 2020 – een jaar na de grootschalige protesten van 2019 – van kracht werd. Deze draconische wet, opgelegd door Beijing, gaf de Hongkongse autoriteiten verregaande extraterritoriale bevoegdheden. Waar ook ter wereld, kunnen de autoriteiten daden of opmerkingen vervolgen die zij zien als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de Chinese autonome regio.

De acht activisten die nu worden gezocht, onder wie vier voormalig wetgevers, zijn in de afgelopen jaren in ballingschap gegaan als gevolg van de veiligheidswet. Ze bevinden zich verspreid over de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië. Vanuit daar zijn zij zich blijven uitspreken tegen de in hun ogen toenemende bemoeienis van Beijing met het Hongkongse systeem. Het arrestatiebevel dat om deze reden tegen hen is uitgevaardigd, bevat een beloning van 1 miljoen Hongkongse dollars per persoon. Dat staat gelijk aan zo’n 117 duizend euro.

Geen uitleveringsverdragen met Hongkong

Het is onwaarschijnlijk dat de landen waarin de activisten verblijven overgaan tot arrestatie of uitlevering van de activisten. Zij veroordelen de actie en verzoeken Hongkong met klem de arrestatiebevelen in te trekken. De Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong benadrukte dat haar regering ‘diep teleurgesteld’ is en beloofde in te staan voor de vrijheid van meningsuiting van de activisten in het land. Ook hebben de landen geen uitleveringsverdragen met Hongkong, omdat deze zijn opgeschort als gevolg van de controversiële nationale veiligheidswet.

Oud-studentenleider Nathan Law is een van de gezochte activisten. Beeld Kin Cheung / AP

In die wet zijn onder andere afscheiding en ondermijning van de staat strafbaar gesteld, net als terrorisme en samenspanning met buitenlandse machten. Op de misdaden staat een maximumstraf van levenslang. De politie van Hongkong heeft bekendgemaakt dat tot op heden 260 mensen zijn gearresteerd op basis van de wet, daarvan zijn er 79 veroordeeld.

Oud-studentenleider Nathan Law

Een van de gezochte activisten is oud-studentenleider Nathan Law. Hij verliet Hongkong net voordat de veiligheidswet in werking trad en kreeg later politiek asiel in Groot-Brittannië. Terwijl de veiligheidsdiensten beweren dat hij vanuit het buitenland bijdraagt aan de ‘vernietiging van Hongkong’, ziet Law het arrestatiebevel als een manier om de oppositie monddood te maken. ‘Deze beschuldigingen zijn klassieke voorbeelden van misbruik van het begrip ‘nationale veiligheid’’, laat hij via Twitter weten. ‘De definitie wordt tot het uiterste opgerekt om dissidente stemmen te onderdrukken.’