Politie Hongkong arresteert prominente Chinacritici voor deelname aan demonstratie

Jimmy Lai riep slogans tijdens zijn arrestatie, voordat hij werd weggevoerd door agenten. Beeld Reuters

Amnesty noemde de plotselinge arrestaties een ‘schaamteloze poging om de pro-democratiebeweging te dwarsbomen en het zwijgen op te leggen’. Het bestuur van Hongkong wilde niet reageren op de arrestatie van het drietal.

De aanhoudingen kwamen na een periode van rust die volgde op de massale protesten tegen het bestuur van Hongkong, die maandenlang doorgingen. Lai en de activisten wordt ten laste gelegd dat ze in augustus deelnamen aan een demonstratie die door de autoriteiten was verboden.

Miljonair Lai, die de protestbeweging financieel steunt, werd thuis opgepakt. Tegelijkertijd werden de vicevoorzitter van de Labour-oppositiepartij, Lee Cheuk-yan, en de activist Yeung Sum aangehouden. Lai is onder andere uitgever van de krant Apple Daily. In 2014 werd hij al eens gearresteerd, omdat hij weigerde een bijeenkomst te verlaten waarop meer democratie werd geëist in de voormalige kroonkolonie.

De demonstratie waaraan het drietal in de zomer deelnam, werd gehouden om te herdenken dat Beijing vijf jaar eerder democratische verkiezingen in Hongkong had tegengehouden. Sinds de Britten de stad overdroegen aan China, behield Hongkong een zekere vorm van autonomie. Tot woede van veel Hongkongers, probeert de Chinese regering echter de greep op de stad en regio te verstevigen.

These unjustifiable arrests are a shameless attempt to harass and silence those in Hong Kong’s pro-democracy movement. https://t.co/0zaPYL9fKY — Amnesty International (@amnesty) 28 februari 2020

Onderzoek naar politie

De protesten op 31 augustus behoorden tot de heftigste van dat jaar. De politie vuurde toen met traangas en waterkanonnen om de demonstraties te beëindigen, terwijl betogers molotovcocktails gooiden. De politie hield in totaal ruim 7 duizend demonstranten aan sinds de protesten begonnen. Zij riskeren celstraffen tot 10 jaar. Het is onduidelijk hoeveel betogers nog vastzitten. Af en toe zijn er nog demonstraties, al zijn de protesten minder massaal, mede door de uitbraak van het coronavirus.

Lai en de twee activisten moeten in mei voor de rechter verschijnen. De miljonair verliet korte tijd later het politiebureau zonder iets te zeggen. ‘Deze aanklachten zullen ons gevecht voor democratie, vrijheid en ons mensenrecht om bijeen te komen en te demonstreren op geen enkele wijze in gevaar brengen’, zei oppositiepoliticus Lee voor het politiebureau.

Amnesty greep de arrestaties aan om opnieuw te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar het harde optreden van de politie tegen de demonstranten. Dit is een belangrijke eis van de betogers. De Hongkong Democracy Council, een in Amerika gevestigde ngo, noemde arrestatie van het drietal een ‘flagrante daad van politieke onderdrukking door het bestuur van Hongkong en China’s Communistische Partij’.