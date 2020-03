Politie had auto die gebruikt werd bij moord op advocaat Wiersum al lang in het vizier

Mensen leggen bloemen op de plek waar Derk Wiersum is doodgeschoten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De loods waarin de auto stond geparkeerd stond onder politieobservatie, de Mégane reed 26 keer door Wiersums straat en is meerdere keren in de woonwijk van Wiersum bekeurd. Desondanks ‘verraste’ de moord op Wiersum, die advocaat was van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo.

De politieobservatie en bekeuringen van de Renault (die voor de moord op Wiersum al aan het licht kwamen) blijken uit dossierstukken waarover Peter R. de Vries beschikt, en waarin de Volkskrant inzage heeft gekregen. Daaruit wordt ook duidelijk dat de Mégane over fabrieksmatige gps-apparatuur beschikte waardoor de auto overal te volgen was. Dat heeft de politie echter niet gedaan, hoewel ze vermoedde dat de auto voor een liquidatie zou worden gebruikt.

Opnieuw rijst de vraag waarom Derk Wiersum niet werd beveiligd, ondanks de vele liquidaties waarvan de groep rond Ridouan T. wordt verdacht. Eerder werd een onschuldige broer van de kroongetuige uit wraak vermoord, en enkele maanden voor de moord op Wiersum beschikte justitie al over een telefoon van liquidatieverdachte Badr K., die ermee actief op het internet had gezocht naar informatie over de kroongetuigeadvocaat en diens collega Bart Stapert. Die telefoon was in beslag genomen, maar niet volledig onderzocht.

Sinds de moord op Wiersum worden alle betrokkenen bij het proces Marengo wél beveiligd.

Woensdagmiddag was de eerste zitting van Anouar T. in het aan Marengo gelieerde proces Pulheim, over de liquidatie van advocaat Wiersum op 18 september vorig jaar. Anouar T. is een neef van Ridouan T., de hoofdverdachte in Marengo. Diens 26-jarige neef wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Wiersum, het ter beschikking stellen van auto’s die zijn gebruikt voor observatie van het doelwit en heling van de Renault Mégane. Hij is de derde verdachte die is aangehouden.

Anouar T. werd gearresteerd na een uitzending van Opsporing Verzocht, waarin foto’s werden getoond van auto’s die zijn gebruikt bij de moord op Derk Wiersum. In een afgeluisterd telefoongesprek zegt Anouar T.: ‘Ik word gezocht voor de moord op Wiersum en ga daarom een tijdje uit de lucht. Mijn dna is gevonden.’

Aansturende rol

Kort na de liquidatie vertrok hij voor enkele weken naar Marokko. Volgens de aanklagers heeft Anouar T. een ‘aansturende rol’ gespeeld bij de moord. Bij hem zijn gps-trackers en cryptotelefoons gevonden, hij huurde de loods waarin de auto’s stonden die bij voorverkenningen op de moord zijn gebruikt, en hij ‘sweepte’ de garage; hij controleerde de loods op peilbakens en afluisterapparatuur.

Na zijn arrestatie werkte hij niet mee aan het politieonderzoek. Dat komt, zei de verdachte woensdag tijdens een pro forma-zitting, omdat hij is ‘gefolterd’ tijdens zijn arrestatie en verblijf in een cel. In een welbespraakte, juridische verhandeling betoogde de verdachte woensdag dat de politie in opdracht van het OM zijn rechten heeft geschonden, onder meer door een airco te laten loeien terwijl het ‘ijskoud’ was en hij slechts een papieren arrestanten-overall droeg, en door met geweld zijn duim tegen zijn wil op zijn telefoon te drukken om die te ontgrendelen.

De advocaten van T. stellen dat nergens uit blijkt dat Anouar T. wist waarvoor de auto’s die hij ter beschikking stelde, werden gebruikt. Daarnaast, betoogt T.’s advocaat, blijkt uit camerabeelden van de liquidatie niet dat er sprake was van een vooropgezet plan. Op die beelden is te zien dat ‘een donkere man’ afliep op Wiersum, die in zijn auto zat. De schutter strekte zijn arm en ‘deed iets’, waarop Wiersum ‘Godverdomme, donder op!’ riep, uit zijn auto stapte en achter de man aanging. Die schoot de advocaat vervolgens met tien kogels dood. ‘Wiersum zocht zelf de confrontatie’, zegt Anouar T.’s advocaat. ‘Dat is aannemelijker dan een vooropgezet plan om Wiersum te doden.’

De rechtbank besliste woensdag dat Anouar T. in voorlopige hechtenis blijft. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak wordt voortgezet.