Politie: grote zorgen over gehoorschade bij met vuurwerk bestookte agenten

Leden van de Mobiele Eenheid beschermen de brandweer tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Beeld ANP

Gehoorschade is actueel omdat zeven agenten in de politieregio Den Haag rond Oud en Nieuw naar het ziekenhuis moesten met klachten als gehoorverlies, oorpijn en tinnitus. De Haagse politiechef Paul van Musscher is ervan geschrokken. Hij hoorde van betrokkenen dat de klappen van vuurwerk zo hard waren dat ze, ondanks op maat gemaakte gehoorbescherming, nog steeds last hebben van suizende oren, hoofdpijn en een beroerd gevoel.

‘Vier collega's moeten Prednison slikken. Bij een collega zit zijn trommelvlies aan zijn gehoorbeentjes geplakt, hij hoort op korte termijn of hij behandeling in een hogedruktank nodig heeft. Een ander stond in de linie toen een cobra op haar helm afketste en bij haar schouder ontplofte. Ze zei: als ik die helm niet op had gehad, was ik voor de rest van mijn leven doof geweest. Of nog erger.’

Ook in Helmond en Assen hebben politiemedewerkers gehoorschade opgelopen. In hoeverre dat blijvend is, moet nog blijken. De politie heeft nog geen landelijk beeld van de problemen, maar wijst erop dat agenten in tal van steden zijn bestookt met zwaar vuurwerk: van Zeist tot Breda, van Groningen tot Geleen.

Van Musscher: ‘Je hebt van die vuurwerkdozen waar raketten uit spuiten. Die zijn gericht afgevuurd op onze mensen, die dekking moesten zoeken. In Katwijk troffen we gasten aan met een jerrycan van 5 liter benzine, met een cobra eraan vastgemaakt. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als iemand die afsteekt.’

Maarten Brink van politievakbond ACP pleit voor harde maatregelen. ‘Een zware cobra is gelijk aan de kracht van een handgranaat. Je blaast er auto's mee op en rukt er ledematen mee af. Daarom zou het bezit van zwaar illegaal vuurwerk wat ons betreft onder de wet wapens en munitie moeten vallen. Het zijn explosieven.’

De tijd van alleen ‘onacceptabel’ roepen is voorbij, vindt de Haagse politiechef Van Musscher. ‘Ik wil een breed maatschappelijk debat op gang brengen: hoe kunnen we het importeren en afsteken van zwaar illegaal vuurwerk verder ontmoedigen? Als iemand in zijn auto dit soort explosieven vervoert, is het al mogelijk die in beslag te nemen. Het zou helpen als die daarna ook verbeurd verklaard worden. Dat is alvast een begin.’

De laatste jaren worden agenten ook geregeld met vuurwerk bestookt tijdens demonstraties en rellen. Eind november liep een politiemedewerker in Rotterdam gehoorschade op bij de festiviteiten na de WK-voetbalwedstrijd België-Marokko.

‘We moeten het tij keren’, waarschuwt Van Musscher. ‘Ik heb het gevoel dat we door het oog van de naald zijn gekropen. Het zou afschuwelijk zijn als pas maatregelen worden genomen nadat er een dode is gevallen bij onze hulpverleners.’

Coördinator jaarwisseling De Meij vraagt om duidelijkheid. ‘Nu is er een lappendeken aan vuurwerkregels, die het voor de burger onduidelijk maakt en voor ons lastig handhaafbaar. Een algeheel vuurwerkverbod is een sympathieke gedachte, met eenduidige Europese regelgeving. Maar dat is uiteindelijk aan de politiek.’

D66 liet maandag weten zich achter een landelijk vuurwerkverbod te scharen. De coalitiepartij wilde afwachten wat het effect zou zijn van plaatselijke verboden in onder andere Amsterdam en Nijmegen. Die bleken geen succes. Daarmee is er nog geen Kamermeerderheid voor zo’n maatregel.