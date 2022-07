Politie geeft omgeving provinciehuis Friesland vrij na bommelding, Statenvergadering hervat

Ten tijde van de melding stonden er enkele tientallen boeren buiten het provinciehuis te demonstreren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Die zijn inmiddels op verzoek van de politie vertrokken. Beeld ANP

Volgens een verslaggever van de Leeuwarder Courant vertelde commissaris van de koning Arno Brok Statenleden dat de politie informatie had over een persoon die met een explosief op weg zou zijn naar het provinciehuis. PvdA-Statenlid Jaap Stalenburg bevestigt dat. De identiteit van die persoon zou bekend zijn bij de politie. Volgens een woordvoerder van de provincie waren er ten tijde van de melding zo’n 140 tot 150 mensen binnen. Zij moesten binnenblijven en niemand kon het gebouw in komen. De aanwezigen zouden zijn opgeroepen om weg te blijven bij ramen en de voordeur.

De politie heeft informatie dat een persoon met een explosief voorwerp onderweg is naar het provinciehuis, zegt commissaris Brok tegen Statenleden. Dat wordt nu onderzocht. Tot die tijd: iedereen blijft waar ie is in het provinciehuis @lc_nl pic.twitter.com/LOEvv1OqDd — Ton van der Laan (@TonvdLaan) 13 juli 2022

In het provinciehuis was een Statenvergadering bezig, die korte tijd werd stilgelegd. Volgens de provinciewoordvoerder wordt de vergaderruimte ‘als veilig beschouwd’, en mochten Statenleden die niet verlaten. Er waren minder provinciemedewerkers aanwezig in het gebouw dan normaal, omdat veel van hen niet tussen de demonstranten door naar hun werk wilden.

Toen de melding binnenkwam stonden er namelijk enkele tientallen demonstranten buiten het provinciehuis te protesteren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Die zijn op verzoek van de politie vertrokken. De politie heeft naar eigen zeggen ‘alle panden rondom de Tweebaksmarkt’, waar het provinciehuis staat, ontruimd. Iets na 2 uur ’s middags gaf de politie omgeving weer vrij.

Het onderzoek naar de melding wijst uit dat er op dit moment niet langer sprake is van een verdachte situatie. Om die reden wordt op dit moment het gebied rondom de Tweebaksmarkt weer vrijgegeven. — Politie Fryslân (@POL_Fryslan) 13 juli 2022

‘Na wat angstige uren mogen we de zaal weer uit’, vertelt Stalenburg. De bommelding is volgens hem geen op zichzelf staand incident: ‘Al wekenlang worden Statenleden geïntimideerd door demonstranten voor de deur. Maandag zouden we naar Ameland gaan voor een goed onderling gesprek met alle Statenleden. Die trip is afgelast vanwege de dreiging dat demonstranten de haven van Harlingen zouden blokkeren. Hier heerst al wekenlang de terreur van de straat.’ De stilgelegde Statenvergadering is inmiddels hervat.

Statenlid Sijbe Knol van de Fryske Nasjonale Partij publiceerde afgelopen zondag al een open brief aan Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers, waarin hij de leiders van de Haagse coalitiepartijen opriep om meer leiderschap te tonen in het stikstofdebat en zich duidelijker uit te spreken tegen de ontsporende boerenprotesten. ‘Ik maak mij meer dan grote zorgen’, schreef hij. ‘De bedreigingen en intimidaties vliegen mij en mijn collega’s inmiddels om de oren. Ultrarechtse media lopen door Nederland en ook door de straten van Leeuwarden. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen en woensdag wordt een spannende dag in en rondom ons Provinciehuis.’