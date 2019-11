Politie geeft campus Hongkong vrij na 12 dagen bezetting

Meer over de protesten in Hongkong

Bij verkiezingen behaalden pro-democraten een spectaculaire overwinning

Het pro-democratiekamp in Hongkong heeft bij de verkiezingen voor de districtsraden in alle achttien kiesdistricten de meerderheid behaald. In totaal gaan 390 van de 452 zetels naar de pro-democraten, dat komt neer op bijna 90 procent. ‘Nu kunnen ze ons niet meer negeren.’

Correspondent over verkiezingsuitslag Hongkong: ‘Het is duidelijk dat de bevolking de demonstranten steunt’

Meestal zijn deze verkiezingen niet zo belangrijk, maar met de protesten van de afgelopen maanden geeft het een sterk signaal af aan de politiek. We belden met correspondent Leen Vervaeke.

Ontsnappen via het riool of tien jaar de cel in: opstandelingen in Hongkong wanhopig

Van de strijdvaardigheid van de opstandelingen op de omsingelde universiteitscampus in Hongkong nam steeds meer af, zag correspondent Leen Vervaeke. Studenten probeerden via een krappe rioolbuis aan de politie te ontsnappen.