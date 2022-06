Politie gaat racisme en discriminatie in eigen gelederen harder aanpakken: ‘Waar nodig volgt ontslag’

Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef van de politie Nederland, tijdens de start van De Parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer die onderzoek doet naar de effectiviteit van anti-discriminatiewetgeving. Beeld ANP

Aanleiding is de documentaire De Blauwe Familie, waarin zes agenten vertelden hoe ze jarenlang te maken hadden met discriminatie, uitsluiting en pesterijen. Na de uitzending zijn volgens de Politiebond honderden nieuwe meldingen binnengekomen van discriminatie en racisme.

Vindt u dat de politietop heeft gefaald?

‘Ja. Als ik zie wat collega’s is overkomen, dat kan ik niet anders zien dan als het falen van ons leiderschap. Wij hadden hen moeten beschermen. We hadden meer moeten doen. Meer kúnnen doen.’

Waarom is er een documentaire voor nodig om de politie bewust te maken van racisme in de eigen organisatie? Dit is toch niet nieuw? In het zwartboek van 2017 vertelde een agent óók al dat hij werd afgebeeld als een ‘aap in een kooi’. Onlangs werd bekend dat Rotterdamse agenten racistische apps naar elkaar stuurden met termen als ‘kankervolk’ en ‘pauperallochtonen’ en dat ze na de moord op de 16-jarige Hümeyra appten: ‘Weer een Turk minder’.

‘Wij waren ons hier al langer van bewust. Die WhatsApps hebben tot veel commotie en schaamte geleid bij de politie. Als korpsleiding dachten wij toen nog: ‘Hè? De normen zijn toch helder?’ Het lastige is: er is niet veel jurisprudentie. Het heeft ons er lang van weerhouden om het scherp aan te pakken. Vaak hebben we langs de lijnen van het strafrecht gedacht. Maar we hebben nu besloten om te gaan werken vanuit ontslag. Kijk, als iemand zijn collega ‘homo’ noemt, dan wordt hij niet meteen ontslagen. Maar we zeggen nu wel: dit accepteren we niet. En als we merken dat iemand niet wil leren, kan dat ertoe leiden dat hij moet vertrekken.’

De politie omarmt deze documentaire nu. Maar van tevoren was er een totaal andere houding, volgens de makers. Zij zeggen dat ze ongelooflijk zijn tegengewerkt door de politie. Agenten die wilden praten, kregen volgens documentairemaker Meral Uslu geen toestemming. ‘De woordvoerders hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat er geen documentaire zou komen’, aldus Uslu.

‘Intern kunnen wij dat niet achterhalen. Als dat klopt, is dat heel spijtig. Het is niet wat wij willen. Als dit is gebeurd, dan willen we dit op tafel krijgen. Ook hierin moeten we dan een andere houding aannemen. Mogelijk hebben woordvoerders gedacht dat de documentaire ons zou kunnen schaden. Het is niet leuk als de vuile was buiten wordt gehangen. Maar we moeten door deze zure appel heen. Het is nodig hiervan te leren. Als collega’s hierover willen praten, dan roep ik hen op: vraag het aan je leidinggevende, niet aan een woordvoerder.’

De makers spraken meer dan vijftig politieagenten, van wie één volgens Uslu op het punt van zelfdoding stond. Bijna niemand durfde voor de camera uit angst voor represailles, stellen ze. Begin dit jaar stond de documentaire nog op losse schroeven omdat twee deelnemers zich op het laatste moment terugtrokken. ‘Ik weet hoever ze gaan binnen de politie’, zegt iemand in de documentaire. ‘Als klokkenluider word je maximaal aangepakt.’ Wat vindt u daarvan?

‘Ook dat was pijnlijk. Dat kwam maximaal binnen.’

U bent al jaren bezig met dit thema. Waarom lukte het u niet om de politietop er eerder van te overtuigen dat dit moest veranderen?

‘Over de normstelling was iedereen het eens. Maar ik heb vaak gezien dat zaken werden aangepakt als incident. Zonder dat werd gekeken: waar komt dit vandaan? Waarom gebeurt dit?’

Wat ziet u als oorzaak?

‘Agenten bevinden zich geregeld in zeer moeilijke situaties. Ze krijgen van alles over zich heen. Soms is het letterlijk stoom afblazen. Maar er zijn ook collega’s die vervormd raken door het werk. Als je in een wijk werkt waar veel geweld is en waar veel mensen wonen met bijvoorbeeld een Marokkaanse achtergrond, dan moet je wel voor ogen blijven houden dat niet iederéén zo is. Soms is het lastig een open blik te houden. Daar moeten wij als leiding beter op letten, door mensen op tijd te laten wisselen van werkplek.’

Is deze koersverandering genoeg?

‘Nee, dit is een begin. We moeten ook kijken naar de politieacademie. Daar krijgen studenten al te maken met discriminatie. En dan horen ze: ach joh, wen er maar aan, want je krijgt het buiten ook over je heen. Dáár moet het al anders.’

In Londen stapte onlangs de korpschef op na druk van de burgemeester, omdat ze te weinig zou hebben ondernomen tegen racisme en discriminatie. Bent u bang dat u zoiets ook hier gebeurt?

‘Wij zeggen altijd: niemand is hier groter dan de groep. Als het nodig is kan dit de consequentie zijn. Ook voor ons. Uiteindelijk ben je wel die eindverantwoordelijke voor dit beleid en voor de cultuur in het korps. Maar nu opstappen helpt dit probleem niet verder.’