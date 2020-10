Politie en boa’s gaan strenger handhaven op coronaregels

In het eerste weekend van de gedeeltelijke lockdown zijn volgens de politie al 435 boetes uitgeschreven Beeld ANP

Dat hebben minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s maandagavond bekend gemaakt na afloop van het Veiligheidsberaad.

Handhavers gaan ook namen noteren van mensen die er na een overtreding met een waarschuwing vanaf zijn gekomen. Bij een tweede keer kunnen zij dan meteen een boete krijgen, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. ‘Het is niet langer een kwestie van vrije wil’, zei Bruls. ‘Handhavers doen een stap naar voren.’

Tot nu toe traden boa’s en agenten vooral op tegen excessen, zoals illegale feestjes. Nu het aantal besmettingen oploopt, is dat voorbij, aldus Grapperhaus. Overtreders die bijvoorbeeld lachen om de berisping die zij ontvangen, gaan onmiddellijk op de bon.

Volgens Bruls is ook afgesproken dat handhavers in heel Nederland op dezelfde manier gaan optreden. Dit voorjaar bleken er grote verschillen te zijn tussen steden en regio’s in Nederland. In sommige regio’s, zoals Gelderland-Zuid, werd veel sneller en meer beboet dan in andere. Voortaan wordt er in het hele land één lijn getrokken, zei Bruls.

De Nederlandse BOA bond is blij met de uniforme aanpak, aldus voorzitter Ruud Kuin. Hij vindt wel dat boa’s voor hun taken beter uitgerust moeten worden, bijvoorbeeld met een wapenstok. Die hebben ze nu niet. Groepen jongeren die zich niet aan de regels houden zijn volgens Kuin het grootste probleem. Het is volgens hem voor boa’s lastig om daar zonder middelen tegen op te treden. ‘Daarom zeg ik: geef ons een wapenstok.’

Vorige week maakte het kabinet een nieuw pakket aan maatregelen bekend. Behalve een verbod op samenscholing en de verkoop van alcohol na 20.00 uur, moest ook de horeca dicht. Volgens Bruls is het niet per se nodig dat het aantal boetes op zal lopen. ‘Als mensen zich netjes aan de coronaregels houden, gaat het goed.’ In het eerste weekend van de gedeeltelijke lockdown werden volgens de politie echter al 435 boetes uitgedeeld. Dat terwijl er de afgelopen drie maanden in totaal 480 boetes werden uitgeschreven.