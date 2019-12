Politie: dader steekpartij Den Haag had geen terroristisch motief

Politie in de Haagse Grote Marktstraat na de steekpartij. Beeld ANP

De verdachte werd zaterdagmiddag aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag. Hij wordt nog verhoord op het politiebureau. De man wordt verdacht van het neersteken van drie minderjarigen, vrijdagavond in Den Haag. ‘Wij houden er rekening mee dat het gaat om een psychisch verwarde man', aldus een politiewoordvoerder. Begin volgende week volgt voorgeleiding aan de rechter-commissaris.

Bij de steekpartij op de Grote Marktstraat in Den Haag raakten drie tieners gewond. Een jongen van 13 uit Den Haag, een meisje van 15 uit Alphen aan den Rijn en een 15-jarig meisje uit Leiderdorp. Het zijn willekeurige slachtoffers waartussen geen verband is, aldus de politie. De minderjarigen zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen en later op de avond uit het ziekenhuis ontslagen. Over hun verwondingen kan de politie geen mededelingen doen. ‘Ze zijn vooral erg geschrokken.’

Het incident vond rond kwart voor acht ’s avonds plaats voor het warenhuis Hudson’s Bay in het centrum. Het was erg druk in de Haagse binnenstad vanwege Black Friday. Kort na het incident werd de straat afgezet voor een uitgebreid sporenonderzoek. De politie heeft getuigen gehoord en camerabeelden uitgelezen. Dit, samen met de slachtofferverklaringen, leidde tot de aanhouding.