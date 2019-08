Politie dacht aan aanslag bij poging tot zelfdoding Nederlandsche Bank

De Nederlandse Bank in Amsterdam waar twee agenten op 6 februari een man doodschoten. Beeld EPA

De agenten reageerden die avond op een melding van de marechaussee dat een man medewerkers van de bank bedreigde en op hen zou hebben geschoten. Ze zeggen te zijn geraakt door kritiek van het Amsterdamse gemeenteraadslid Sylvana Simons, die na het schietincident sprak van buitensporig politiegeweld, en door negatieve reacties op internet. Zo lazen ze dat ze ‘niet echt scherpschutters’ zijn, omdat ze meerdere kogels nodig hadden om een rennende man te laten stoppen.

De agenten hebben niet getwijfeld of de melding van de Koninklijke Marechaussee, die onder meer via cameratoezicht de bank bewaakt, juist was. ‘We hoorden de marechaussee zeggen: er wordt geschoten bij De Nederlandsche Bank. We zien een persoon met een vuurwapen’, zegt een van de agenten. Vanwege onder meer de locatie, de aard van de melding en omdat Amsterdam al langer voorbereid is op een aanslag, hielden de agenten serieus rekening met een terroristisch incident.

Toen de man zich leek over te geven, trok hij een pistool. Daarop hoorden de agenten twee luide knallen, waarna de man met het wapen in zijn hand op hen af kwam rennen. Vanwege die bedreigende situatie schoten ze hem dood. Na onderzoek bleek het pistool nep te zijn. De man was erop uit geweest om die avond door de marechaussee of politie te worden doodgeschoten. Zijn moeder vertelde dat hij al langer met het plan had rondgelopen om op deze manier (‘suicide by cop’) een einde aan zijn leven te maken.

Geen enkel risico

De Rijksrecherche heeft het optreden van de twee agenten onderzocht, zoals gebruikelijk wanneer iemand door politiegeweld gewond raakt of overlijdt. Het onderzoek is afgerond. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de agenten correct hebben gehandeld en ziet geen reden om vervolging in te stellen. De marechaussee zegt nog steeds achter de melding te staan, al bleek het achteraf om een neppistool te gaan. ‘Wij nemen in dit soort situaties geen enkel risico.’

De man had behalve een (nep)wapen ook een mes bij zich om zijn plan te laten slagen, vertellen de twee agenten. Voor het eerst doen ze hun verhaal, om uit te leggen welke keuzen er voorafgingen aan het doodschieten van de 31-jarige Mickey Fudge. Ook vertellen ze hoeveel impact het schietincident heeft gehad. ‘Ik werd elke nacht nat van het zweet wakker’, zegt een van hen. ‘Ik twijfel niet over hoe ik die avond heb gehandeld. Maar het doet wat met de manier waarop je als agent op straat loopt.’

De nieuwe Amsterdamse korpschef Frank Paauw hekelt de kritiek die de agenten ten deel viel. ‘In mijn tijd in Rotterdam heb ik de impact van een aantal fatale schietincidenten van dichtbij ervaren. Neem van mij aan dat geen enkele politieman of -vrouw ernaar uitziet om het vuurwapen te gebruiken, laat staan om iemand ermee te verwonden of te doden.’

De agenten zeggen Mickey Fudge niets te verwijten. ‘Met de juiste zorg had dit misschien voorkomen kunnen worden en had die moeder haar zoon nog gehad. Het had veel mensen een hoop ellende kunnen besparen. Ook ons.’ De moeder van Fudge laat weten dat ze de agenten niets kwalijk neemt.