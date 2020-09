Politie Birmingham geeft beelden vrij van steker

Forensisch onderzoek in Irving Street, waar een van de steekpartijen plaatsvond. Beeld EPA

De politie heeft de klopjacht geopend op de mogelijke dader van enkele steekpartijen in de Britse stad Birmingham in de nacht van zaterdag op zondag. Hierbij vielen een dode en zeven gewonden van wie een man en een vrouw er zeer ernstig aan toe zijn.

De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat het om een terreurdaad of ‘haatdaad’ gaat, hoewel op sociale media gespeculeerd wordt dat het om rellen tussen verschillende etnische groepen zou gaan of specifiek gericht zou zijn tegen homoseksuelen. ‘Op dit moment zien we geen enkel motief. Het lijkt erop dat hij de slachtoffers die hij heeft aangevallen, willekeurig heeft gekozen’, zo zei hoofdinspecteur Steve Graham van de politie van West Midlands.

Graham noemt de gebeurtenissen van afgelopen nacht ‘tragisch, schokkend en ongelooflijk beangstigend’. Hij verzekerde burgers dat de politie ‘er alles aan doet om de schuldige te vinden en te begrijpen wat er precies is gebeurd’ in de nacht van zaterdag op zondag.

Op de beelden is te zien hoe een man met een petje schijnbaar rustig over straat loopt. Beeld AFP

Gay Village

Het eerste steekincident vond plaats om half een ’s nachts op Constitution Hill. Daarna zou de dader verder het centrum in zijn getrokken via Livery Street, Irving Street en uiteindelijk Hurst street, het centrum van een uitgaansgebied dat bekend staat als Gay Village. Op het moment van de laatste steekpartij zaten veel mensen buiten op terrassen.

Een getuige, Cara Curran, zei tegen de BBC dat ze na haar werk ’s avonds met collega’s aan het drinken was toen ze een luide knal hoorde en een ‘hoop commotie’. Daarna zag ze hoe een aantal mensen met elkaar op de vuist ging. Volgens Curran ging het om groepen jongens die racistische opmerkingen tegen elkaar riepen. Het was die avond drukker dan ooit sinds de beëindiging van de lockdown. Veel mensen kwamen uit kroegen en nachtclubs om te kijken wat er aan de hand was.

Minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken sprak zondag van een ‘zeer ernstig incident’ en sprak zijn medeleven uit voor de slachtoffers en hun families. Volgens hem is er geen reden om aan te nemen dat het om een terroristische daad ging, maar hij waarschuwt burgers om ‘zeer waakzaam’ te blijven.

In het centrum van Birmingham zijn straten nog afgezet en wemelt het volgens lokale media van de politie.