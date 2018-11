Politie bekeurt tientallen bestuurders bij ongeval op A58 wegens filmen van andermans leed

Luchtfoto van een eerder ernstig ongeval op de A58. Beeld ANP

45 overtreders krijgen binnenkort een boete van 230 euro thuisgestuurd. De verkeersveiligheid was in het geding, zegt woordvoerder Rob Luijten van de politie Zeeland-West-Brabant. ‘Er was een smalle strook beschikbaar voor het verkeer. Daar liepen soms ook hulpverleners heen en weer. Het is gevaarlijk om dan af te remmen, de smartphone te pakken en enkele seconden niet op de weg te letten.’

Volgens Luijten pakken automobilisten steeds vaker hun telefoon bij het passeren van ongevallen. ‘Het wordt absoluut erger’, zegt hij. Dat zorgt niet alleen gevaarlijke situaties op de weg, maar ook voor ethische dilemma’s. Hoe acceptabel is het om gewonde mensen te filmen?

Zo was er onlangs nog een ernstige aanrijding op de A58 waarbij hulpverleners mensen probeerden te reanimeren. ‘Automobilisten stapten uit de auto en liepen vanuit de file honderden meters om de slachtoffers te filmen’, zegt Luijten. ‘Daar waren mijn collega’s echt ontdaan over. Toen ze die mensen vroegen aan de kant te gaan, antwoordden ze dat filmen op de openbare weg gewoon mag.’

Enkele maanden geleden bekeurde het politieteam Hoeksche Waard zes bestuurders die opnamen maakten van een ongeval op de A29. ‘Blijkbaar is de aandacht die zo’n foto of zo’n filmpje jou (waarschijnlijk niet eens) oplevert, belangrijker dan jouw eigen of andermans veiligheid’, schreef het team vervolgens op Facebook. ‘Wat als er een familielid van jou had gelegen?’

Reanimatie

In Den Haag ontstond deze week ophef toen bleek dat omstanders beelden hadden gemaakt van een reanimatie in een restaurant. Motoragent Gerwin Ouwehand, die als eerste hulpverlener ter plaatse was, stuurde de pottenkijkers weg. ‘Iedereen wil overal maar opnamen van maken en dat op sociale media zetten’, zei hij daarover tegen RTL Nieuws. ‘Ze kruipen zelfs onder afzettingen door. Wij zijn veel bezig om mensen op afstand te houden. Het is respectloos naar slachtoffers en nabestaanden, ik hoop dat mensen elkaar daarop gaan aanspreken.’

‘Soms weten nabestaanden via sociale media al dat hun geliefde is overleden’ ‘Een enorme ravage’ trof André Wiercx aan op de A58 bij Gilze, waar een Volkswagen Transporter, een Renault Clio en een Volvo 940 met elkaar in botsing waren gekomen. De bestuurder van de Volvo werd gereanimeerd, maar kon niet meer worden gered. Zijn vrouw en de bestuurder van de Volkswagen waren gewond. Brokstukken en glas lagen verspreid over de weg, benzine sijpelde over het wegdek.