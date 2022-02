Politie beëindigt gijzeling in Apple Store Amsterdam, gijzelnemer eiste 200 miljoen euro in cryptovaluta

De politie zette dinsdagavond een groot gebied rond het Leidseplein af vanwege een gijzeling in de Apple Store. Beeld Joris van Gennip

Ook worden twee woningen doorzocht: een woning waar de gijzelnemer naar verluidt woont en een woning waar hij veel tijd doorbrengt. Dat meldde politiechef Frank Paauw van de eenheid Amsterdam tijdens een persconferentie, die kort na het beëindigen van de gijzelactie werd gehouden.

Iets na half zes kwam de melding van de gijzeling binnen. De gijzelnemer belde zelf op naar het callcenter van de politie en eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta, aldus Paauw. De man zou gedreigd hebben zichzelf op te blazen. Toen de politie aankwam bij de Apple Store, werden agenten direct beschoten met een automatisch wapen.

In het uur daarna veegde de politie het Leidseplein leeg. De politie zette de omgeving rond het plein af met hekken en vroeg omwonenden, ondernemers en werknemers in de buurt om binnen te blijven. Hulpdiensten rukten massaal uit. Politiehelikopters vlogen gedurende de avond over het gebied. Ook de marechaussee en een bus van het ministerie van Defensie waren aanwezig. Paauw zei tijdens de persconferentie dat er tijdens de gijzeling met de verdachte is gecommuniceerd.

Politierobot

De gegijzelde wist uiteindelijk weg te rennen nadat de gijzelnemer om water had gevraagd. Terwijl een politierobot dit kwam brengen, rende de gijzelaar de winkel uit. Toen de gijzelnemer achter hem aanging, werd hij al rennend hard door een politieauto geschept en kwam hij op de grond terecht. De politie heeft daarna een robot op de gijzelnemer afgestuurd om hem te onderzoeken op explosieven, maar die werden niet aangetroffen. De gijzelnemer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Gedurende de avond wist de politie al meerdere mensen uit het pand van Apple te evacueren, ook na de beëindiging van de gijzeling werden nog mensen in veiligheid gebracht. Vier van hen hadden zich verschuild in een kast. Zij hebben een verklaring afgelegd en gaan mee met de politie, waarna ze slachtofferhulp kunnen krijgen.

De gegijzelde was een klant van de Apple Store, aldus politiechef Paauw. De gijzelnemer blijkt een strafblad te hebben in verband met de wet wapens en munitie. Het is niet bekend of hij bekend was bij de ggz.

De-escaleren

De politie hanteert een draaiboek op hoofdlijnen in het geval van een gijzeling. Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer (VU Amsterdam) zet de reguliere politie eerst het terrein ruim af in twee schillen: een warme en een hete zone. Dat laatste gebied is het werkterrein van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Op het hoofdbureau zet de commandant van dienst allerlei afdelingen aan het werk: opsporing, ordehandhaving, interventie, communicatie en politie-onderhandelaars. Die laatste club probeert zo snel mogelijk in contact te komen met de gijzelnemer.

De hoogste prioriteit, stelt Timmer, heeft de veiligheid van de gegijzelden. Daarna volgt de veiligheid van het eigen personeel; gevolgd door herstel van de rechtsorde. De onderhandelaars proberen op een behoedzame manier (de-escalerend) in gesprek te blijven met de gijzelnemer. Tegelijkertijd proberen speciale eenheden zoveel mogelijk informatie te verzamelen (wie, waar, hoeveel) met behulp van geavanceerde sensoren. Timmer: ‘Alles wat je op televisie ziet hebben ze, en meer.’

De commandant stelt samen met de speciale eenheden meteen een noodplan op, voor als het gelijk misgaat. Tegelijk worden interventiescenario’s uitgewerkt. Het motto van het arrestatieteam volgens Timmer: ‘Van een goed gesprek, tot de pui eruit’.

Dit stuk is in de loop van de avond en nacht meerdere keren geüpdatet.