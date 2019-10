Politie arresteert verdachte in zaak Groningse bioscoopdoden

Het Gedempte Zuiderdiep met op de achtergrond bioscoop Pathé. Beeld ANP

In Slochteren is met ontzetting gereageerd op de twee doden, die waarschijnlijk zijn omgebracht. ‘Een dochter en een zoon verliezen plotseling hun ouders, ouders verliezen hun kinderen, maar ook andere familieleden verliezen hun dierbaren’, aldus burgemeester Adriaan Hoogendoorn zondag in een persverklaring. Er is zondagmiddag een bijeenkomst belegd voor dorpsgenoten.

De twee werden zaterdagochtend dood aangetroffen in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. De man (56 jaar) en de vrouw (55 jaar) werkten als schoonmakers bij de bioscoop. Zolang het onderzoek nog loopt, wil de politie weinig kwijt over de toedracht van hun dood. Duidelijk is wel dat de politie de verdachte al snel op het oog had. Zaterdag werd een foto van hem verspreid en videobeelden van het moment waarop hij de bioscoop verliet.

Een arrestatieteam wist de verdachte - Ergün S. - zondagochtend op te pakken bij een tankstation aan het Groningse Hoendiep. Hij had een mes bij zich. Bij zijn aanhouding werd geschoten. Daarbij raakte S. gewond door een politiekogel in zijn been. Hij werd vervolgens onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis overgebracht.

De Pathé-bioscoop in Groningen blijft zondag gesloten. Ook zaterdag was het theater dicht in verband met het politie-onderzoek.