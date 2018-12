Politie arresteert man en vrouw voor drone-incident dat chaos veroorzaakte bij luchthaven Gatwick

Over de identiteit van de arrestanten deed de politie geen mededelingen. ‘Ons onderzoek is nog in volle gang, we blijven ook in staat van paraatheid op de luchthaven’, aldus hoofdinspecteur James Collis van de politie in Sussex. Hij riep het publiek ook op om waakzaam te blijven.

De drukste dag van het jaar, 126 duizend passagiers, was vrijdag hoopvol begonnen met de landing van een Thomas Cook-toestel en het vertrek van een vliegtuig naar Lapland. Nog steeds waren er als gevolg van het ontregelde vliegverkeer vertragingen en annuleringen, maar de hoop was dat tegen Kerst alles weer bij het oude zou zijn. Deze hoop verdween toen de drone om tien over vijf plaatselijke tijd weer werd waargenomen. Het is precies waar de autoriteiten voor vreesden. De militaire technologie die tegen de drone was ingezet, is niet afdoende gebleken.

Spel met de politie

De drone-eigenaar speelt met de politie. Gisteren liet hij de machine boven de agenten cirkelen die op het dak van het politiebureau op de uitkijk stonden. Vandaag maakte de politie bekend mogelijke verantwoordelijken op het oog te hebben, maar dat heeft niet tot aanhoudingen geleid. Zelfs de geheime dienst is ingezet. Het uitkammen van de heuvelachtige omgeving van Gatwick is niet makkelijk door de bossen, anders dan bij Schiphol, dat in een polder ligt. Er is nog geen apparatuur voorhanden die de herkomst van het signaal kan achterhalen dat de drone in de lucht houdt.

De drone-aanval was woensdagavond begonnen en heeft veel woede veroorzaakt, die zowel op de laksheid van de autoriteiten is gericht als op de bestuurder van het mini-vliegtuig. In een emotionele bui sprak oud-Top Gear presentator Jeremy Clarkson de wens uit dat niet alleen de drone, maar ook de dader wordt neergeschoten. Alleen de omwonenden van het drukke vliegveld zijn blij met de situatie. De Community Against Gatwick Noise Emissions (Cagne) noemde de rust een vroeg kerstgeschenk, maar benadrukte wel deze drone-actie geheel af te wijzen.