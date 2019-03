Teruglezen liveblog schietpartij utrecht

Politie arresteert derde verdachte, onduidelijk wat betrokkenheid is

Bij de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht zijn maandag 3 doden en 5 gewonden gevallen. De politie heeft naast verdachte Gökmen T. nog twee personen aangehouden. Lees in dit liveblog, dat wij bijhielden, terug wat er in Utrecht gebeurde.