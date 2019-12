Politie arresteert acht mannen voor groepsverkrachtingen van tienermeisjes

De politie doet een inval bij de autogarage waar het misbruik zou hebben plaatsgevonden. Beeld ANP

De megaverkrachtingszaak kwam begin dit jaar aan het rollen toen drie minderjarige meisjes uit Den Bosch afzonderlijk van elkaar melding maakten bij de politie dat ze op verschillende momenten door meerdere jongens waren verkracht. Ze werden vermoedelijk gedrogeerd en vervolgens in weerloze toestand misbruikt door leden van de groep, met wie ze via sociale media in contact waren gekomen.

Het misbruik vond steeds plaats bij een garagebedrijf in Den Bosch. In april van dit jaar deden forensische rechercheurs al sporenonderzoek in een ruimte bij dit bedrijf, waar de verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden. Daarna duurde het dus nog ruim een half jaar voordat de politie kon overgaan tot de arrestaties. Volgens een woordvoerder was die tijd nodig ‘om de zaak rond te krijgen’.

Het rechercheteam heeft aanwijzingen dat meer meisjes slachtoffer zijn geworden van de groep, maar daarover tot nu toe hebben gezwegen, bijvoorbeeld uit angst voor de mannen. De politie hoopt dat ze zich alsnog durven te melden of aangifte durven te doen, nu ze weten dat de verdachten vastzitten.

Naaktfoto's

‘Wij snappen heel goed dat meisjes die zoiets hebben meegemaakt, in de war zijn en het moeilijk vinden om hierover te praten’, zegt ook Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld (CSG), waarin de politie samenwerkt met artsen en hulpverleners om slachtoffers van seksueel geweld hulp te bieden. ‘Het kan zelfs zo zijn dat ze zich geen slachtoffer voelen.’

In het onderzoek zijn ook naaktfoto’s en ander beeldmateriaal boven water gekomen. De politie waarschuwt nadrukkelijk dat het bezit en verspreiden hiervan strafbaar is, helemaal omdat het om minderjarigen gaat. ‘Het valt onder kinderporno’, aldus een woordvoerder. ‘En de impact die dit heeft op slachtoffers, is enorm.’

Dinsdagavond meldde de politie dat ‘sommige slachtoffers in deze zaak worden lastiggevallen’. Volgens een woordvoerder gaan er berichten over en foto’s van de meisjes rond op sociale media. ‘Wij roepen op om deze berichten niet te delen', aldus de politie. ‘Dit beschadigt de meisjes en kan strafbaar zijn.'

De acht mannen zijn dinsdagmorgen vroeg in hun woningen gearresteerd. De meeste verdachten zouden neven van elkaar zijn. Onder hen bevindt zich ook de 18-jarige eigenaar van het garagebedrijf, waar de groepsverkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden. Bij de inval in het bedrijf zijn enkele auto's in beslag genomen, waaronder een Audi. Ook in de woningen van de verdachten zijn invallen gedaan, waarbij meerdere ‘kostbare spullen’ in beslag zijn genomen. Volgens de politie is dat vooral gedaan ‘in verband met mogelijke schadevergoedingen aan slachtoffers’. In totaal is bij alle verdachten beslag gelegd op negen auto's en enkele duizenden euro's aan contanten.

Alle gearresteerde mannen zitten in beperkingen, en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De politiewoordvoerder wil niet zeggen of er meer verdachten in het vizier zijn, maar kan dat ook niet uitsluiten.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch heeft het garagebedrijf dinsdag met onmiddellijke ingang voor de duur van twaalf maanden gesloten. Dat doet hij op basis van de gemeentewet. ‘De openbare orde in en rond deze ruimte is door dit misdrijf ernstig verstoord', aldus Mikkers.

Hij zegt het ‘heel moedig’ te vinden dat de meisjes naar de politie zijn gestapt met hun verhaal. Ze hebben weliswaar geen aangifte gedaan, maar het Openbaar Ministerie vond de feiten zo ernstig dat het zelf ambtshalve een onderzoek is begonnen.

‘Iedereen snapt dat we dit soort ingrijpende misdrijven niet tolereren’, aldus de burgemeester. ‘Dat we in onze samenleving met elkaar moeten zorgen voor de goede normen en waarden.’