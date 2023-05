Politie Amsterdam: zo’n 300 mensen betrokken bij vechtpartij Rai tussen waarnemers Turkse politieke partijen

De Mobiele Eenheid bij de Amsterdamse RAI, afgelopen nacht. Even na 21.00 uur braken er vechtpartijen uit. Beeld ANP

Turkse Nederlanders konden tot zondagavond stemmen in de Rai, voor de parlements- en presidentsverkiezingen die in Turkije aanstaande zondag plaatsvinden. Tussen vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen waren al de hele week spanningen die herhaaldelijk op opstootjes uitliepen, aldus een woordvoerder van de Rai. Om die reden was zondagavond politie aanwezig.

Rond 21.00 uur, toen het stembureau was gesloten en het tellen van de stemmen was begonnen, escaleerde de situatie en brak een gevecht uit, zegt de woordvoerder. De politie greep snel in met onder meer ME’ers en honden, en dreef de menigte naar buiten. Volgens de politie waren zo’n driehonderd mensen bij de ‘massale vechtpartij’ betrokken. Rond 2.30 uur vertrokken de laatste mensen bij het gebouw.

Vooralsnog zijn geen aanhoudingen verricht. Wel onderzoekt de politie of er strafbare feiten zijn gepleegd en waarom de aanwezigen op de vuist gingen.

Beelden die rondgaan op sociale media tonen onrust in een evenementenhal terwijl tientallen agenten naar binnen lopen. Van welke politieke partijen de betrokken vertegenwoordigers waren en wat de aanleiding voor de directe vechtpartij was, weet de woordvoerder van de Rai niet. Volgens haar ging het alleen om waarnemers, niet om stemmers.

Amsterdam / Hollanda'da secim suresi bittiginde ortalik karisti, kopekli polislerle mudahele edildi. @cuneytozdemir @esaskenan pic.twitter.com/lnGjlwsUFc — Salih Unlu (@salihunlu) 7 mei 2023

Ook in andere buitenlandse stembureaus was het in de afgelopen week onrustig. Bij vechtpartijen in de Franse havenstad Marseille raakten vier mensen gewond en zette de politie traangas in. Ook werden twee mensen gearresteerd. In het Noord-Duitse Bremen moest een 21-jarige jongen naar het ziekenhuis nadat hij met een plastic doos tegen het hoofd was geslagen.

De verkiezingen in Turkije beloven spannend te worden. President Recep Tayyip Erdogan is al 21 jaar aan de macht en hoopt herkozen te worden. Zijn AK-partij doet het traditiegetrouw goed onder Turken die in het buitenland wonen, en heeft stemmen vanuit het buitenland makkelijker gemaakt. In Turkije groeit echter de onvrede over Erdogans onconventionele en schadelijke economisch beleid, de langzame reactie op de aardbeving eerder dit jaar, en de uitholling van de democratie.

Zes oppositiepartijen hebben de handen ineengeslagen om een einde te maken aan het bewind van Erdogan en de AK-partij. Zij hebben Kemal Kiliçdaroglu, leider van de centrum-linkse oppositiepartij CHP, naar voren geschoven als presidentskandidaat. De twee zijn volgens de peilingen verwikkeld in een nek-aan-nekrace.

Doorgaans verlopen verkiezingen in Turkije eerlijk. Wel gebruikt Erdogan zijn macht om de oppositie dwars te zitten in de campagne. De Turkse media staan bijvoorbeeld grotendeels onder de controle van de regering, en besteden weinig aandacht aan oppositiepolitici.