Politico: Poetin deed Trump voorstellen over beperken kernwapens

Trump en Poetin schudden elkaar de hand in Helsinki. Foto AP

Het document vormt een inkijkje in het geheimzinnige, twee uur durende een-op-eengesprek tussen de twee presidenten, waarbij enkel vertalers aanwezig waren. De Amerikaanse Democratische partij maakt zich zulke grote zorgen over de inhoud van het gesprek, dat ze tevergeefs probeerde Trumps vertaler te dagvaarden om er zeker van te zijn dat Trump niet samenzweert met Poetin.

Volgens het gelekte document zijn concrete voorstellen besproken over nucleaire veiligheid. Dat onderwerp staat normaal gesproken standaard op de agenda, maar leek in het gedrang te komen door onderzoeken naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en spanningen over de oorlogen in Oekraïne en Syrië.

Een belangrijk punt in het document is het voorstel van Poetin om het New Start-verdrag te verlengen met vijf jaar. Met dat verdrag spraken Rusland en de VS in 2011 af om hun arsenalen strategische kernwapens te beperken tot 1.550 kernkoppen. Het verdrag loopt af in 2021.

Ook zou Poetin hebben voorgesteld om onderhandelingen te houden over een verbod op wapens in de ruimte. Een bestaand verdrag over wapengebruik in de ruimte verbiedt enkel het gebruik van kernwapens.

Een derde verzoek van de Russische president behelst het nemen van maatregelen om militaire incidenten te voorkomen in Oost-Europa. De legers van de VS en Rusland zijn actiever geworden in die regio sinds Poetins annexatie van de Krim in 2014. Het Amerikaanse leger neemt samen met andere Navo-landen, waaronder Nederland, deel aan de stationering van een troepenmacht in Polen en de Baltische staten ter afschrikking van Rusland.

Het Witte Huis heeft niet gereageerd op de inhoud van het document. Politico stelt een kopie ontvangen te hebben van een Amerikaanse regeringsadviseur. Ook zag de site een Russische versie van het document in.

Wapenwedloop

Afspraken tussen de VS en Rusland op het gebied van nucleaire veiligheid zouden spanningen over een wapenwedloop verminderen. Poetin kondigde afgelopen maart in een speech een nieuw arsenaal kernwapens aan – videosimulaties toonden hoe een kernwapen een gebied aanviel met exact dezelfde omtrek als de Amerikaanse staat Florida, waar Trump regelmatig verblijft. In juni reageerde Trump door nieuwe kernkoppen te bestellen voor onderzeeërs. In dezelfde maand gaf hij het Amerikaanse leger opdracht voor de oprichting van een Space Force met als doel ‘Amerikaanse dominantie’ in de ruimte.

De VS en Rusland beschikken samen over meer dan 90 procent van alle kernwapens in de wereld.

Wat Trump en Poetin in Helsinki besproken hebben buiten de onderwerpen op de Russische lijst, is zelfs voor Trumps veiligheidsadviseurs niet duidelijk.