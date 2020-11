Politici en leraren reageren op onderduiken leraar die spotprent toonde: ‘Vrijheid is ononderhandelbaar’

De winnende Inktspotprent van Joep Bertrams staat centraal in bedreigingen van een docent aan het Emmauscollege in Rotterdam. Beeld Joep Bertrams

Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, ministers van Onderwijs: ‘Het is volstrekt onacceptabel dat de veiligheid van leraren onder druk komt te staan omdat zij de waarde van het vrije woord overbrengen. Het intimideren en bedreigen van leraren kan op geen enkele wijze worden getolereerd en hier treden wij dan ook hard tegen op.’

Ayhan Saygili, leraar geschiedenis aan het Huygens Lyceum in Eindhoven: ‘Toen ik het las, voelde ik vooral verslagenheid. Eerst was er al de aanslag in Frankrijk, die mij het meest heeft geraakt van alle aanslagen tot nu toe. De onthoofding van Samuel Paty was een direct gevolg van een les die hij had gegeven. Dat in Nederland nu ook mensen moeten onderduiken, gaat zeker gevolgen hebben. Je hoort al jaren dat collega’s sommige onderwerpen vermijden.’

Lodewijk Asscher, partijleider PvdA: ‘Verschrikkelijk en onacceptabel. Deze docent verdient ons aller steun en bescherming. Dit raakt ons allen. Vrijheid is ononderhandelbaar. Hitsers moeten worden aangepakt. Voor islamistische extremisten die jongeren indoctrineren met haat is geen plaats.’

Klaas Hiemstra, directeur Stichting School en Veiligheid, dat leraren helpt bij het creëren van een veilig klimaat in de klas: ‘Veiligheid voor docenten is ontzettend wezenlijk. Zij moeten een veilig klimaat creëren in de klas, maar zichzelf ook veilig voelen. Het is belangrijk om daar als school afspraken over te maken. Hoe geef je les over dit soort gevoelige zaken? Moet je het per se alleen doen? Dit is een behoorlijke wake-upcall.’

Farid Azarkan, partijleider Denk: ‘Kennelijk dacht een aantal mensen dat het de profeet Mohammed betrof. Ik vind het echt onacceptabel dat een docent daarom bedreigd wordt. Het is überhaupt onbestaanbaar dat mensen andere mensen bedreigen omdat ze denken dat ze worden beledigd.’

Ministers Slob en Van Engelshoven: ‘Leraren moeten in vrijheid hun werk kunnen doen, zonder enige vorm van intimidatie ten aanzien van de inhoud of de vorm van hun lesprogramma. Helaas hebben wij deze week moeten constateren dat de vrijheid en veiligheid van leraren in Nederland niet altijd vanzelfsprekend is.’

Klaas Hiemstra, directeur Stichting School en Veiligheid: ‘Natuurlijk zijn er docenten die denken: dat onderwerp laat ik even aan mij voorbijgaan. Maar ik heb niet het idee dat docenten nu bang worden van dit nieuws. Het is heel vervelend dat het ergens helemaal is misgegaan. Maar het kan gebeuren.’

Henrik de Moel, bestuurslid Algemene Onderwijsbond (AOb) en voormalig leraar maatschappijleer: ‘Het lastige is dat de bedreigingen hier niet van de leerlingen, maar van buiten kwamen. Ik hoop dat de leerlingen die dit online hebben gezet, zijn geschrokken van de gevolgen daarvan. En ik mag hopen dat de politie hier heel streng tegen optreedt.’

Geert Wilders, partijleider PVV: ‘Grenzen dicht, het tuig eruit en allemaal een Mohammed-cartoon laten zien, want vrijheid is sterker dan haat en we laten ons niet door de islam en moslimradicalen intimideren!’

Farid Azarkan, partijleider Denk: ‘Ik denk dat docenten in staat zijn om in de veilige omgeving van het klaslokaal een afweging te maken. Onder bepaalde omstandigheden kun je dan een spotprent gebruiken voor educatieve doeleinden.’

Ayhan Saygili, leraar: ‘In het verleden heb ik zelf ook Mohammed-cartoons in de klas laten zien. Nu niet. Het moet geen kruistocht worden, niet zijn van: ik laat het zien omdat ik het kán laten zien. Het doel moet zijn om leerlingen aan het denken te zetten en een gesprek los te maken. Cartoons zijn daar bij uitstek het middel voor.’

Geert Wilders, partijleider PVV: ‘Als één leraar het doet en de ander het niet, zou die leraar het slachtoffer kunnen worden van intimidatie. Als alle leraren het doen op alle scholen, geven we een gigantisch signaal. Niet dat wij gaan provoceren, maar dat we laten zien: dit is Nederland, we zijn een vrij land, een cartoon hoort erbij, mag erbij, en ons aanvallen heeft geen zin, want we doen het allemaal.’

Farid Azarkan, partijleider Denk: ‘Een spotprent van de profeet Mohammed is kwetsend. Ik vind het niet prettig dat het gebeurt, want het doet pijn. Een kwaliteit van een samenleving is ook dat je rekening houdt met elkaars gevoelens. Soms lijkt het alsof we het goed vinden mensen te pesten met hun religie. Nog meer kwetsen is niet de weg.’

De Moel, bestuurslid AOb en voormalig leraar: ‘Als onderwijs hebben we de taak om ook lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. Maar het is ingewikkeld, en het wordt er niet gemakkelijker op. Toch heb ik me nooit geremd gevoeld. Je hoeft niet altijd alles te laten zien, maar het moet wel altijd kunnen. Mits je het in de juiste context plaatst.’