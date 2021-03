Politici betuigen in manifest steun aan bedreigde schrijver Lale Gül

Lale Gül gefotografeerd bij Prometheus Amsterdam Beeld Renée de Groot

Schrijfster Lale Gül (23) ontvangt sinds het verschijnen van haar debuutroman Ik ga leven via sociale media doodsbedreigingen en andere intimidaties. Het verhaal gaat over het opgroeien in een Turks, streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West. Gül is kritisch over de Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid.

Het manifest draagt de titel ‘Laat Lale Vrij’. Onder de ondertekenaars bevinden zich de fractievoorzitters Lilianne Ploumen (PvdA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Lilian Marijnissen (SP). Ook de Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA), Dilan Yeşilgöz-Zegerius en Bente Becker (beiden VVD) en senator Boris Dittrich (D66) scharen zich achter de oproep. Daarnaast hebben ook tal van journalisten, columnisten, religieuze leiders en schrijvers hun handtekening gezet.

Zij benadrukken dat ieder mens in Nederland zelf mag bepalen hoe hij of zij wil leven, ‘ongeacht je achtergrond, je afkomst, je levensovertuiging’. Gül verdient veiligheid en het recht om zich uit te spreken, staat in het manifest. ‘In haar eigen verrassende woorden. Wie haar dat ontzegt, verdient een duidelijk signaal: zo doen we dat hier niet. Want het is veel te stil.’

Het manifest eindigt met de woorden: ‘We staan niet toe dat enkelingen in onze samenleving het gemeenschapsgevoel aantasten door hun intolerantie. De hardheid van de harten van mensen zullen we bestrijden door onze armen om Lale heen te slaan.’

Islamofoob

In een interview met de Volkskrant zei Gül vorige maand zichzelf te beschouwen als islamofoob. ‘Ik ben me zorgen gaan maken over de invloed van het geloof. Ik ken geen enkel islamitisch land waar het als homo, afvallige of feministische vrouw aangenaam leven is. Elke poging om de islam te moderniseren, van vrouwelijke imams tot moskeeën waar homo’s welkom zijn, wordt tegengewerkt.’

De Turks-Nederlandse gemeenschap in Nederland is volgens Gül een ‘soort oriëntaalse SGP’, die iedere ‘herinterpretatie van een religieuze test als verzwakking van de leer’ beschouwt.

Gül betreurt het dat haar verhaal weinig steun ontvangt uit progressieve kringen. ‘Links denkt: allochtonen hebben het al zwaar. Dus laten wij tegenwicht bieden aan de harde woorden van rechts en de loftrompet steken over de multiculturele samenleving. Maar geloof mij, daar bewijs je ons geen dienst mee. Durf te zeggen: jullie zien man en vrouw niet als gelijkwaardig, koranscholen staan integratie in de weg.’

Halsema

Gül weet inmiddels wel de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema aan haar zijde. Toen fractievoorzitter Numan Yilmaz van Denk Amsterdam zei dat Gül andere Amsterdammers ‘stigmatiseert’, verdedigde Halsema de schrijfster direct. ‘Ik vind het bedroevend dat u haar verwijten maakt die precies de reden zijn dat zij wordt bedreigd. Ik denk dat het heel verstandig is als u haar niet in de beklaagdenbank zet, maar haar werkelijk verdedigt.’

Gül is inmiddels ook bij Halsema op bezoek geweest. Ze wordt door de Amsterdamse politie en gemeente ter bescherming in de gaten gehouden. Daarnaast is Gül uitgenodigd om toe te treden tot een netwerk van jonge vrijdenkers uit de hoofdstad. Halsema’s naam staat niet onder het manifest.