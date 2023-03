Poliklinieken moeten patiënten met postcovid weigeren, de zorg is niet meer te betalen

Bij de rechtbank in Den Haag vroegen vakbonden FNV en CNV in februari om een compensatieregeling voor zorgmedewerkers met het postcovidsyndroom. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

De polikliniek in het Rotterdamse ­Erasmus MC heeft onlangs besloten tot een voorlopige patiëntenstop. In het Amsterdam UMC is nog maar één van de vier poliklinieken over. Het Radboud UMC heeft de poli vorige zomer al gesloten. Postcovidpatiënten krijgen nu een persoonlijk begeleider, hun zorgverleners worden eventueel ondersteund door het ziekenhuis.

Voor de grote groep met ernstige en aanhoudende problemen is die begeleiding op afstand onvoldoende, zegt medisch adviseur Alfons Olde Loohuis van C-support, de organisatie die patiënten met langdurige coronaklachten ondersteunt. Het is onduidelijk hoeveel patiënten nog altijd kampen met de nasleep van corona. Bij C-support zijn 22 duizend patiënten aangesloten.

De Rotterdamse longarts Merel Hellemons krijgt via omwegen nog steeds vele tientallen verzoeken om hulp, vertelt ze. ‘Patiënten vragen of ze toch alsjeblieft mogen langskomen. Het voelt alsof ik ze in de kou laat staan.’

Ook hoogleraar inwendige geneeskunde Michèle van Vugt, in het Amsterdam UMC gespecialiseerd in infectieziekten, ziet hoe groot de behoefte is. Patiënten met het postcovidsyndroom hebben een scala aan klachten, die een multidisciplinaire blik vereisen, zegt ze. ‘Voor zo’n complexe ziekte is een academisch ziekenhuis dé plek. Het voelt niet goed dat daar te weinig middelen voor beschikbaar zijn.’

Kort gesprek is niet genoeg

De standaardvergoeding die zorg­verzekeraars nu betalen voor een bezoek aan de polikliniek, kan bij lange na niet uit, zeggen de artsen. Voor postcovidpatiënten zijn reguliere gesprekken van 10 minuten niet genoeg, zegt Van Vugt. ‘Mensen hebben al van alles geprobeerd en hebben grote behoefte aan uitleg. We kijken met een team van specialisten naar hun klachten, proberen uit te zoeken waar die vandaan ­komen en eventueel wetenschappelijk onderzoek op te zetten.’

‘Natuurlijk zijn er genoeg longartsen of cardiologen die van alles doen voor deze groep’, zegt Hellemons. ‘Maar als patiënten blijven vastlopen en al zoveel artsen hebben gezien, willen ze naar een plek waar verder wordt gekeken.’

Van Vugt ziet met lede ogen aan dat patiënten gaan shoppen en bij commerciële klinieken terechtkomen waar ze, op eigen kosten, onbewezen behandelingen ondergaan.

Longarts Leon van den Toorn (Erasmus MC), voorzitter van de beroeps­vereniging, spreekt van een ‘spagaat’. ‘Wij kunnen deze patiënten in het ziekenhuis weinig concreets bieden, er is nog altijd geen bewezen effectieve behandeling. Als we meer geld willen, zullen de zorgverzekeraars terecht vragen wat we dan voor extra’s in de aanbieding hebben. Maar als we de patiënten echt willen helpen, moeten we op zoek naar een behandeling. Die vinden we alleen maar als we structureel onderzoek doen. Daarvoor hebben we geld nodig én moeten we de patiënten goed in beeld krijgen, op de polikliniek.’

Miljardenschade

Olde Loohuis vertelt dat C-support, ­samen met het ministerie van Volks­gezondheid en de koepel van academische ziekenhuizen (NFU), zoekt naar een oplossing. Er zijn plannen voor een expertisecentrum, een samenwerking tussen perifere en academische ziekenhuizen. Artsen vrezen alleen dat het nog erg lang gaat duren voordat die plannen zijn gerealiseerd.

‘We moeten beseffen dat deze patiënten voor de pandemie gewoon ­gezond waren, en vaak werkzaam in de zorg’, benadrukt Van Vugt. Buitenlandse berekeningen laten zien dat de uitval van al die werknemers grote economische impact heeft en tot een miljardenschade leidt.