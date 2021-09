Polestar gaat naar de beurs en vestigt zich bij de grote jongens

Een 'gouden' elektrische auto van Polestar. Beeld Getty Images

De hoge beurswaardering is opmerkelijk; decennialang zag de auto-industrie geen nieuwe massamerken, tot Tesla werd opgericht. Hoewel de Amerikaanse fabrikant van volledig elektrische auto’s een tumultueus begin kende, is Tesla in beurswaarde (776 miljard dollar) inmiddels veruit het grootste autoconcern ter wereld.

Polestar, dat nog maar twee modellen heeft gelanceerd, lijkt van Tesla’s succes te profiteren. Ook andere nieuwkomers konden de afgelopen tijd rekenen op hoge waarderingen: onder meer het Amerikaanse Lucid Motors is 40 miljard dollar waard.

Echte autofabrikant

Polestar, net als Volvo in Chinese handen, zegt dat het in tegenstelling tot sommige andere nieuwkomers een echte autofabrikant is, met echte fabrieken en modellen die nu al te koop zijn bij echte verkooppunten. Momenteel ondergaan prototypes van het derde model, een SUV genaamd Polestar 3, crashtests en wordt er aan de Polestar 4 getekend, aldus het concern.

De productieaantallen zijn nog altijd beperkt; in 2020 bouwde Polestar 10 duizend voertuigen en dit jaar moeten dat er bijna 30 duizend zijn, meldt het concern. Vergeleken met Nissan, dat met zijn marktwaarde bleekjes afsteekt, stelt de productie van Polestar nog niet veel voor. Het Japanse merk bouwde in 2020 meer dan 4,8 miljoen auto’s. Polestar denkt de productie wel snel te kunnen opvoeren. Halverwege het decennium moeten er jaarlijks bijna 300 duizend voertuigen van de band lopen.

Tegen het eind van dit decennium moeten de personenauto’s van het Chinees-Zweedse merk volledig klimaatneutraal geproduceerd zijn. Nu hebben nieuwe e-auto’s een grotere CO2-voetafdruk dan wagens met een verbrandingsmotor, omdat de productie van de accu veel energie vergt. Het verschil wordt tijdens de levensduur overigens meer dan goed gemaakt, omdat een elektrische auto per gereden kilometer veel minder (of geen) CO2 uitstoot. Nieuwe accutechnologieën en de toepassing van duurzame energie moeten de eerste voetafdruk de komende jaren sterk verkleinen.