Polen wil onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden, woede over Merkels ‘fluwelen’ politiek

De Oekraïense president Zelenski bezocht maandag het door de Russische troepen verlaten stadje Boetsja, waar honderden burgers gedood zijn. Beeld AFP

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft dit weekeinde zijn toch al niet malse toon nog verder verhard. Hij haalde uit naar de Europese leiders die het de Russische president Vladimir Poetin al te zeer naar de zin hadden gemaakt. Vooral de voormalige bondskanselier Angela Merkel en de Franse oud-president Nicolas Sarkozy moesten het ontgelden.

Zelenski beschuldigde Duitsland en Frankrijk ervan dat zij sinds 2008 de Oekraïense toetreding tot de Navo hadden geblokkeerd, en nodigde zondagavond Merkel en Sarkozy uit om zelf een kijkje te komen nemen in Boetsja, zodat ze met eigen ogen konden zien ‘waartoe een politiek van veertien jaar concessies aan Rusland heeft geleid’. Zelenski: ‘Ze kunnen dan zelf de gemartelde Oekraïense mannen en vrouwen zien.’

Veertien jaar geleden, in Boekarest, besloten de leiders van de Navo-landen Oekraïne en Georgië niet de formele status van aspirant-lid van de Navo te geven. Wel werd vastgesteld dat de twee landen ‘lid van de Navo zouden worden’, maar achter dat zinnetje school de onwil om dat daadwerkelijk te doen. Naar verluidt waren het destijds met name Duitsland en Frankrijk die de toetreding van de twee landen blokkeerden – om de Russische president Poetin niet voor het hoofd te stoten, aldus Zelenski.

Grijs gebied

Destijds miste de Navo volgens Zelenski een kans om Oekraïne los te weken uit de grijze zone tussen Europa en Rusland, een grijs gebied waarin Poetin dacht dat hij kon doen wat hij wilde. De fluwelen handschoenen van Europa hebben hem aangemoedigd te doen wat hij nu doet, aldus de Oekraïense president. Na deze ‘misrekening’ doorstond Oekraïne ‘een revolutie, acht jaar oorlog in de Donbas en nu vechten we voor ons leven in de gruwelijkste oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog’.

Daarop nodigde hij Merkel en Sarkozy uit, met de kanttekening dat hij het Westen niet de schuld gaf van wat er nu was gebeurd: ‘We geven niemand de schuld behalve de Russische strijdkrachten die ons volk dit hebben aangedaan. En degenen die ze het bevel daartoe hebben gegeven.’

Merkel heeft er tot nu toe het zwijgen toe gedaan, maar liet nu via een woordvoerder weten dat ze nog altijd achter de beslissing van 2008 staat om Oekraïne niet tot de Navo toe te laten. Wel steunt ze alle internationale inspanningen die een einde proberen te maken aan de oorlog. ‘In het licht van de wreedheden die zichtbaar worden in Boetsja en andere plaatsen, hebben alle inspanningen van de Duitse regering en de internationale gemeenschap om Oekraïne te steunen en een eind te maken aan de Russische barbaarsheid en de oorlog de volle steun van de voormalige Bondskanselier’, aldus Merkels woordvoerder.

Ook de Poolse premier Morawiecki vindt dat het juist aan Merkels zachte politiek te wijten is dat Rusland uiteindelijk zo sterk is geworden. Hij vergeleek Poetin met de oude dictators uit de geschiedenis: ‘Niemand heeft ooit onderhandeld met Hitler, met Stalin of Pol Pot.’ Hij noemde de wreedheden in Oekraïne ook onomwonden ‘genocide’. Onder invloed van Merkels politiek is Europa – en vooral Duitsland – zo afhankelijk geworden van Russische olie en gas dat Rusland de EU daarmee kan chanteren, zegt Morawiecki. Daarom zijn volgens hem nu ‘heldere en vastberaden sancties’ nodig, want de huidige sancties voldoen niet.