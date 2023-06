Polen verliest zaak bij Europees Hof over hervormingen rechtsstaat

Pro-Europese demonstranten in Warschau zwaaien met Poolse en EU-vlaggen. Beeld Omar Marques / Getty

In de zaak, die de Commissie tegen de EU-lidstaat aanspande, werd Polen op alle punten in het ongelijk gesteld. Het is de vierde zaak over de rechtsstaat die Polen van de Commissie verliest. Steen des aanstoots voor deze rechtszaak was de zogenoemde ‘muilkorfwet’ uit 2019, die rechters verbood om de onafhankelijkheid van rechtbanken en andere rechters te toetsen bij het Europees Hof van Justitie. Destijds ontstond twijfel bij Poolse rechters over de onafhankelijkheid van nieuwe collega’s die benoemd werden via de Poolse Raad voor de rechtspraak, nadat de regering via het parlement haar greep op de Raad had verstevigd.

Ook mochten rechters zich niet verzetten tegen de rechterlijke hervormingen onder regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Rechters die dat wel deden, werden gedisciplineerd door een eerder opgerichte ‘tuchtkamer’.

Over de auteur

Arnout le Clercq is correspondent Centraal- en Oost-Europa voor de Volkskrant. Hij woont in Warschau.

Er zijn al ruim drie jaar verstreken sinds deze zaak door de Europese Commissie werd aangespannen. In de tussentijd werd ongeveer een dozijn Poolse rechters geschorst nadat ze kritiek uitten op de koers van de regering.

Sindsdien is er veel veranderd in Polen. Een aantal geschorste rechters is bijvoorbeeld weer aan het werk. De regering verving de tuchtkamer en sleutelde aan de wetgeving. Volgens de Europese Commissie zijn de vernieuwingen onvoldoende, omdat een deel van de ‘muilkorfwet’ intact blijft. Het Europees Hof lijkt achter de feiten aan te lopen, al is het maar omdat ze nieuwe ontwikkelingen niet mee kan nemen in een lopende rechtszaak.

Grenzen

Toch is de uitspraak van maandag van groot belang, zegt John Morijn, lid van het College voor de Rechten van de Mens en hoogleraar in Groningen. De Poolse regering houdt al jaren vol dat ze als lidstaat het volste recht heeft de rechtspraak te hervormen. Het Hof maakt nu duidelijk dat hier grenzen aan zijn, zegt Morijn. ‘Lidstaten kunnen de rechtspraak niet zodanig veranderen dat de rechterlijke onafhankelijkheid er slechter aan toe is dan toen het land lid werd van de EU.’

In Polen is dat wel het geval, beargumenteert het Hof. De uitspraak brengt de Poolse regering in een lastig parket. De Europese Commissie heeft namelijk een stevige troef in handen: ruim 36 miljard euro aan fondsen uit het coronaherstelfonds. Dit geld is bevroren zolang Polen niet voldoet aan een drietal ‘mijlpalen’ (voorwaarden) om de rechterlijke macht onafhankelijker te maken. Polen hoopte komende tijd tot een akkoord te komen over de miljarden. Dit najaar zijn er namelijk verkiezingen. De kans dat dit nu op korte termijn lukt, acht Morijn klein.

Daarnaast hebben de pogingen van de Poolse regering om de gewraakte hervormingen terug te draaien, verschillende tekortkomingen. In plaats van de tuchtkamer is er nu een ‘kamer van beroepsverantwoordelijkheid’. Volgens Iustitia, de beroepsvereniging voor Poolse rechters, is die evenmin onafhankelijk. Door de uitspraak van het Hof komt Polen minder makkelijk weg met symptoombestrijding en zal het land de rechtsstaat grondiger moeten herstellen. De bal ligt nu bij de Europese Commissie.

Met de uitspraak komt wel een einde aan de dagelijkse dwangsom die aan Polen werd opgelegd, eerst van een miljoen euro, later een half miljoen. Polen kreeg de boete omdat de ‘muilkorfwet’ en de tuchtkamer bleven werken terwijl de zaak bij de rechter lag. De boete liep op tot 557 miljoen euro. Na de uitspraak vervalt de dwangsom, maar de boete moet Polen betalen (de Commissie trok al 360 miljoen boete af van andere EU-fondsen voor het land). Als Polen de uitspraak van het Hof naast zich neerlegt, kan de Commissie proberen een nieuwe dwangsom op te leggen.