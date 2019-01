Polen verdenkt directeur Huawei van spionage voor China

‘De twee worden beschuldigd van spionage en cyberactiviteiten gericht tegen de republiek Polen,’ zei Maciej Wasik van het Poolse Agentschap voor Interne Veiligheid (ABW). De Poolse tv-zender TVP meldt dat het kantoor van Huawei in Polen is doorzocht door de ABW, evenals het kantoor van de mobiele provider Orange Polska.

De arrestaties hebben dinsdag plaatsgevonden en donderdag stemde een rechtbank in Warschau in met het verzoek van de officier van justitie om de twee in ieder geval voor drie maanden vast te zetten. Als ze veroordeeld worden, hangt hen een gevangenisstraf van maximaal tien jaar boven het hoofd. De ABW presenteerde de zaak vrijdag met trots. ‘De zaak speelt al lang en is zorgvuldig voorbereid’, zei Wasik.

Weijing W. en Piotr D. hebben volgens tv-zender TVP verklaard onschuldig te zijn. De Poolse krant Rzeczpospolita meldt dat de plaatsvervangend ambassadeur van China gevraagd is bij het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken tekst en uitleg te komen geven over de kwestie.

Huawei zegt in een verklaring dat het ‘alle wet- en regelgeving naleeft in de landen waar het bedrijf actief is’. Ook eist Huawei van elke medewerker, in welk land dan ook, dat ze zich houden aan de nationale wetten en voorschriften. Mogelijke banden met de Chinese geheime dienst heeft Huawei meerdere keren ontkend.

Weijing W. werd in 2017 een van de directeuren van Huawei Polen. Zijn voornaamste taak was om Huawei-producten in de publieke sector te verkopen. Ook was hij verantwoordelijk voor diplomatieke missies en het onderhouden van internationale contacten.

Beschuldiging corruptie

Piotr D. was tot 2011 functionaris van de Poolse binnenlandse veiligheidsdienst, waar hij toegang had tot belangrijke informatie. Hij stapte op na beschuldigingen van corruptie, maar werd formeel nooit aangeklaagd. Sindsdien werkte hij in de telecomsector.

In 2018 werkte Orange Polska samen met Huawei om in Polen een 5G-netwerk op te zetten. Nieuw Zeeland, Australië en de VS hebben Huawei vorig jaar juist uitgesloten van betrokkenheid om hun nationale 5G-netwerken te bouwen, uit angst dat het bedrijf door China gebruikt zou worden voor het verzamelen van gevoelige informatie.

Steeds meer landen uiten hun bezorgdheid over de beveiliging van Huawei-producten en mogelijke spionage door China. Afgelopen december werd op verzoek van de Verenigde Staten in Canada de internationale financiële topvrouw van Huawei, Meng Wanzhou, gearresteerd. Zij wordt ervan verdacht dat ze de handelssancties tegen Iran heeft overtreden en banken heeft misleid met valse transacties.