Polen stoken op steenkool, maar die ligt in Rusland: ‘We bevriezen of we stikken’

Marcin Górnik in de keuken van zijn moeder. De kolenkachel verwarmt het hele huis. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Marcin Górnik (41), gekleed in een herfstig corduroypak, staat in de tuin van zijn moeder en zoekt naar steenkool. Hij scrolt op zijn telefoon door het aanbod van de Poolse Mijngroep (PGG), zijn duim vliegt langs foto’s van kolenbrokken. Allemaal ‘niet beschikbaar’. Voor de winter heeft zijn moeder, die in een klein vrijstaand huisje in de Warschause voorstad Piastów woont, twee ton kolen nodig.

Zijn 67-jarige moeder is kankerpatiënt en slecht ter been. Górnik helpt haar met alles. Op de plek waar hij de kolen altijd opslaat, is nog geen zwart brokje te bekennen. Hij belt naar PGG. ‘Goedendag! Heeft u nog steenkool?’ ‘U moet op de website kijken’, antwoordt de stem aan de andere kant. Górnik grijpt naar zijn arbeiderspet en zucht. ‘Er zou in Polen oneindig veel steenkool zijn. En nu is het niet te krijgen. Ik begrijp er niets van.’

Polen kampt met een kolentekort. Prijzen gaan door het dak. Een ton kolen kost zo’n vier keer meer dan een jaar geleden: tussen de 3.000 en de 4.000 zloty (630 tot 840 euro). Een gemiddeld huis heeft circa vier ton steenkool nodig. Staatsbedrijven als PGG verkopen hun kolen voor een lagere prijs (1.500 zloty), maar kunnen niet aan de grote vraag voldoen. De telefoonlijnen zijn constant bezet, de virtuele schappen op de websites leeg. In augustus stonden er files voor kolenmijnen. Polen die hun voorraad voor komende winter nog moeten inslaan, zijn ten einde raad.

Maar liefst 3,8 miljoen Poolse huishoudens, eenderde van het totaal, stookt met kolen. Jaarlijks komt dat neer op 10 miljoen ton steenkool, 87 procent van het totale verbruik door huishoudens in de EU. Polen staat niet enkel te boek als een grote consument van kolen, het is met een jaarlijkse productie van 50 miljoen ton tevens de grootste producent van steenkool in de EU. Górnik is niet de enige die zich achter zijn oren krabt: hoe kan dit?

Embargo

Achter het tekort schuilt ijzeren logica. Veel steenkool waarmee de Polen ’s winters stoken, komt namelijk niet uit eigen land. Ruim 40 procent van de steenkool voor huishoudens wordt uit Rusland geïmporteerd. Die kolen zijn geschikter voor kolenkachels en goedkoper bovendien. Poolse steenkool gaat naar de industrie en energiecentrales: meer dan 70 procent van de elektriciteit in Polen wordt opgewekt met steenkool. Een fractie wordt geëxporteerd, recentelijk nog naar Oekraïne, als steun.

Maar op Russische steenkool zit nu een embargo. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de Poolse regering groot voorstander van de sancties tegen Rusland: hoe sneller, hoe beter – en dat blijft niet bij woorden. Terwijl EU-sancties op steenkool pas vorige maand in werking traden, deed Polen het product al in april in de ban. Het gevolg was dat importeurs geen tijd hadden om reserves aan te leggen. In 2021 importeerde Polen ruim 8 miljoen ton kolen uit Rusland, dit voorjaar stokte dat op 2,5 miljoen ton.

‘Er is een tekort van 5,5 miljoen ton steenkool. De mijnindustrie kan dat niet bijbenen’, zegt Aleksandra Gawlikowska-Fyk, analist bij de denktank Forum Energii. Nieuwe import komt langzaam op gang en het is al september, de winter staat voor de deur. Het tekort stuwt de prijzen op. Huishoudens kunnen weliswaar eenmalig 3.000 zloty steun ontvangen, maar vanwege de stijgende prijzen is dat inmiddels al te weinig voor een ton kolen en, zeggen critici, de overheidssteun drijft de prijzen alleen maar verder omhoog.

Bij de distributiepunten van staatsbedrijf PGG liggen nauwelijks voorraden. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Lange tijd was er volgens de Poolse regering geen wolkje aan de lucht. Energieminister Anna Moskwa kwam daar onlangs op terug in een interview op televisiezender Polsat. De regering heeft nooit beweerd dat de Poolse steenkool genoeg is voor alle huishoudens, stelde ze. Volgens haar kan nieuwe import het tekort oplossen, maar de kolen kunnen wel duurder worden, gaf ze toe. In een ander interview suggereerde ze dat 17 graden een ‘gezonde’ temperatuur is voor Poolse huiskamers.

De regering wil vooral geen onrust. Met verkiezingen in 2023 komt een energiecrisis zeer ongelegen. ‘De regering doet wat ze kan’, zei een parlementariër van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid deze week op tv, nadat ze insinueerde dat berichten over kolentekorten ‘Russische propaganda’ zijn. ‘Geen paniek.’

Die boodschap is bij consumenten niet aangekomen. ‘Ik heb nauwelijks tijd om te slapen’, zegt een 47-jarige steenkoolhandelaar, ook met de naam Marcin, in het plaatsje Otwock. Op het terrein naast het kantoortje liggen bergjes steenkool. Veel heeft hij niet meer. Een zak van twintig kilo kost 102 zloty. ‘Vorig jaar was het 37 zloty per zak’, klaagt een oude vrouw op de parkeerplaats. Ze loopt snel naar haar auto, het is guur buiten: pogoda pod psem in het Pools, ‘weer onder de hond’.

Van alles verbranden om warm te blijven

Zo’n 400 kilometer van de hoofdstad ligt Silezië, het hartland van de Poolse mijnbouw. Ook daar zijn kolen geen garantie, vertelt de 35-jarige Katarzyna aan de telefoon. Ze woont met haar gepensioneerde ouders zowat naast een steenkoolmijn in het stadje Jaworzno, maar dat helpt weinig. Al sinds juli probeert ze tevergeefs kolen te kopen via de website van staatsbedrijf PGG. Gasleidingen zijn er niet in de wijk waar zij woont. ‘Mensen hier beginnen nu al hout en afval te verzamelen zodat ze iets hebben om te verbranden. Maar dat is heel slecht voor de lucht. We vriezen dood of we stikken.’

Die angst is terecht, zegt Piotr Siergiej van het Poolse Smogalarm (PAS), een ngo die zich tegen luchtvervuiling strijdt. In sommige Poolse plaatsen is de luchtkwaliteit ’s winters slechter dan in Indiase miljoensteden. Afgelopen jaren ging het dankzij plaatselijke wetgeving en hogere eisen voor kachels en steenkool juist de goede kant op. Maar om het kolentekort tegen te gaan heeft de regering de kwaliteitseisen voor steenkool nu twee jaar opgeschort, zodat ook meer vervuilende kolen de markt voor huishoudens op kunnen, zegt Siergiej.

Om nog maar te zwijgen van mensen die straks van alles gaan verbranden om warm te blijven. ‘We krijgen nu al meldingen van vuilnis dat verdwijnt: plastic, papier, oude meubels, autobanden. Vuilnismannen halen veel minder op dan vorig jaar.’ De tragiek is dat de Poolse maatschappij zich afgelopen tien jaar bewuster is geworden van de ernstige gezondheidsschade van smog, die iedere winter vele levens kost. ‘Mensen weten nu dat het ze schaadt, maar worden alsnog gedwongen slechte kolen, hout en afval te stoken.’

Pleitbezorgers van duurzame energie vrezen dat Polen komende winters teruggaat in de tijd. Ondanks zijn steenkoolreputatie spant het land zich wel degelijk in voor de energietransitie, bijvoorbeeld met subsidieprogramma’s voor zonnepanelen, gaskachels en warmtepompen. Dit jaar is er zelfs een run op warmtepompen, vertelt Gawlikowska-Fyk van Forum Energii. ‘Er zijn er 72 procent meer verkocht dan in 2021.’

Angst voor gastekorten speelt hierbij een rol, maar het enthousiasme voor schonere verwarmingsbronnen groeit al jaren in Polen, zegt Gawlikowska-Fyk. ‘Hoewel een warmtepomp helaas niet voor iedereen is weggelegd.’ Voor Polen met een kleine beurs betekent het kolentekort gewoonweg crisis. Het aantal huishoudens dat in de acute financiële problemen raakt door de kolenprijzen, wordt geschat op 600 duizend.

‘Ik stop kolen in je mandje’

Ook voor Górnik en zijn moeder zit energietransitie er voorlopig niet in. Hij laat de kachel zien, een oud apparaat waar rode buizen uitlopen die zich als een klimop door het huis verspreiden. ‘Als we dit vervangen, moet meteen alles eruit. Dat zou duizenden zloty’s kosten.’ Veel huizen in voorstad Piastów stoken op kool. ‘In de winter staan de tranen in je ogen.’

Ondertussen gaat hij door met pogingen online steenkool te kopen. ‘Iedere dinsdag en donderdag, om twee uur, als de webwinkel opengaat.’ De online verkoop moet volgens kolenbedrijven misbruik tegengaan, zoals doorverkopen tegen woekerprijzen. Kopers moeten persoonlijke informatie achterlaten, zoals hun ID-nummer en het certificaat van hun kachel, om te voorkomen dat mensen meer kopen dan is toegestaan. Enkele minuten nadat Górnik online is gegaan, is er al geen steenkool meer te vinden. Op Facebook duiken tussenpersonen op, die claimen het systeem te hebben doorgrond en aanbieden om kolen te kopen. Tegen betaling uiteraard.

Zo iemand is Dominik, volgens zijn profielfoto een jongeman met flaporen. ‘Ik stop kolen in je mandje 500 zl’, antwoordt hij op een privébericht. Daarvoor heeft hij ‘login wachtwoord’ nodig. Er is haast bij, want op zijn lijst met twintig klanten voor vandaag is net een plekje vrijgekomen. Dat 500 zloty op een totaalbedrag van 4.500 nogal bont is als commissie, gaat er bij Dominik niet in: ‘500 zloty voor de service’.

Krzysztof Wiadomski, een 25-jarige ict’er uit Warschau, maakte een handleiding voor het online kopen van steenkool. Hij heeft al ‘enkele duizenden’ gidsen (à 50 zloty) verkocht, zegt hij aan de telefoon. ‘Het probleem is dat iedereen tegelijk steenkool probeert te kopen. Dat lukt niet, net als in een echte winkel.’ Zijn gids helpt mensen vooraan in de digitale rij te belanden. Maar het probleem blijft hetzelfde, stelt Wiadomski. ‘Er is gewoon geen steenkool. Vorige week dinsdag verwerkte de website zesduizend orders, maar er waren honderdduizenden pogingen.’

‘Ik weet niet wat ik ga doen als het niet lukt’, zegt Górnik. ‘Ik zou wel 5.000 zloty voor een ton betalen als het moet. Maar het is er gewoon niet.’ Er is nog tijd, zegt hij. Het zonnetje breekt door. ‘Het is nu ’s nachts een graad of tien. Dat is nog te doen.’

Dit artikel kwam tot stand op basis van gesprekken met meerdere verkopers en consumenten van steenkool rondom Warschau en elders in Polen. Niet iedereen wilde met zijn of haar volledige naam in de krant. De volledige namen zijn bij de redactie bekend. Staatsbedrijf PGG geeft geen antwoord op vragen van de Volkskrant.