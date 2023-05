Polen krijgt wet tegen ‘Russische invloeden’ die oppositie aan banden kan leggen

Oppositieleider een voormalig premier van Polen Donald Tusk ziet het parlement in Warschau vrijdag de wet goedkeuren die hem aan banden zou kunnen leggen. Beeld AP

Duda kondigde de ondertekening maandagochtend aan, nadat de wet vrijdag was aangenomen in de Sejm, het Poolse Lagerhuis. De wetgeving creëert een commissie met verregaande bevoegdheden om onderzoek te doen naar ‘Russische invloed op de binnenlandse veiligheid van de Poolse republiek tussen 2007 en 2022’. Wie schuldig wordt bevonden, mag 10 jaar lang geen functie uitoefenen waarmee publiek geld is gemoeid. In de praktijk betekent dit een verbod op elke positie binnen de overheid. Tegen de uitspraken van de commissie is geen beroep mogelijk.

De commissie krijgt grote onderzoeksbevoegdheden, zoals toegang tot geheime documenten, huiszoekingen en beslaglegging van bewijsmateriaal. De Sejm, waar de huidige regeringscoalitie van partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) een meerderheid heeft, selecteert de commissieleden. De Poolse premier kiest de voorzitter van de commissie.

Arnout le Clercq is correspondent Centraal- en Oost-Europa voor de Volkskrant. Hij woont in Warschau.

De Poolse regering noemt de wet een belangrijk instrument voor ‘waarheidsvinding’, dat de Poolse soevereiniteit moet versterken. Volgens de Poolse oppositie is het zonneklaar dat de wet de pijlen richt op Donald Tusk, leider van grootste oppositiepartij Burgerplatform. Tusk was premier tussen 2007 en 2014.

De wet wordt in Polen ook wel ‘Lex Tusk’ genoemd. De huidige regering beschuldigt Tusk regelmatig in Russische belangen te hebben gehandeld toen hij premier was. Een parlementariër van PiS zei in november dat de wet moet worden gebruikt om ‘de pro-Russische Tusk voor het Staatstribunaal te brengen en hem in de gevangenis te zetten’. Oppositieleider Tusk, die na zijn premierschap naar Brussel trok als EU-president, ontkent de aantijgingen al jaren.

De angst voor Rusland is diep ingebakken in Polen. In de handen van PiS dreigt ze nu een politiek werktuig te worden voorafgaand aan de belangrijke parlementsverkiezingen, die in oktober of november plaatsvinden. Vooraanstaand politiek analist Piotr Buras schrijft op Twitter dat de wet de deur opent voor een ‘heksenjacht à la McCarthy’, verwijzend naar de Amerikaanse politicus die in de jaren vijftig de jacht opende op vermeende communisten in de Verenigde Staten.

Door open to a witch hunt a la McCarthy in Poland under the cover of fighting Russian influence. Duda to sign off an anti-democratic and anti-constitutional law designed to persecute the opposition. An incredible misuse of power even for PiS standards. — Piotr Buras (@PiotrBuras1) 29 mei 2023

Als de onderzoekscommissie iemand op de korrel heeft, leidt dit tot een golf van negatieve publiciteit in staatsmedia midden in de verkiezingscampagne, stelt de oppositie. En als de huidige regeringspartij de verkiezingen verliest, kan de commissie hindernissen opwerpen voor een nieuwe regering.

Wet volgens experts ongrondwettelijk

Juridische experts noemen de wet ongrondwettelijk: de onderzoekscommissie wordt geselecteerd door de zittende macht en vervult zowel de rol van aanklager als rechter. Critici riepen Duda op om zijn veto over de wet uit te spreken, maar de Poolse president besloot anders.

Wel stuurt hij de wet na het ondertekenen door naar het Grondwettelijk Hof, dat wetgeving toetst op de Poolse grondwet. Dat zal weinig uitrichten. Het Hof functioneerde afgelopen jaren als verlengstuk van de Poolse regering. Daarnaast is het Hof wegens een hoogoplopend conflict tussen zijn rechters al geruime tijd niet bijeengekomen.

Ondertussen kan de onderzoekscommissie aan de slag. Het eerste onderzoek rondt ze naar verwachting af in september.