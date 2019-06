Polen krijgt duizend extra Amerikaanse militairen, maar geen legerbasis

De Amerikaanse president is het niet eens met zijn Poolse collega Andrzej Duda wat betreft de intenties van Rusland, bleek tijdens een gezamenlijke persconferentie van Trump en Duda. Laatstgenoemde sprak onomwonden zijn zorgen uit over de houding van Rusland in de regio. ‘Wij willen graag vrienden zijn met Rusland, maar helaas laat Rusland weer zijn onaardige, onplezierige en imperialistische gezicht zien’, aldus Duda. Trump, die graag een goede band met Rusland wil onderhouden, zei vervolgens dat hij gelooft dat een goede relatie tussen Polen en Rusland mogelijk is.

Polen had gehoopt op een Amerikaanse militaire basis in het land en wilde hier een paar miljard voor uittrekken, maar zover kwam het niet. De duizend manschappen waarover nu een afspraak is gemaakt, zijn een aanvulling op de 4.500 Amerikaanse soldaten die momenteel al af en aan in Polen aanwezig zijn. Daartoe werd in 2016 een Navo-overeenkomst gesloten, na de Russische annexatie van de Krim in 2014.

Naast extra soldaten krijgt Polen van de VS drones en ander materieel. Nieuwe infrastructuur voor de extra troepen is voor rekening van het Oost-Europese land, aldus Trump. De Amerikaanse manschappen worden overgeplaatst vanuit Duitsland, waar zo'n 52 duizend Amerikaanse militairen gelegerd zijn. Wanneer die overplaatsing gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Trump kondigde ook aan dat hij in september hoogstwaarschijnlijk Polen zal bezoeken. Dit wordt zijn tweede bezoek aan het land sinds hij werd gekozen tot president.