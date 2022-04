‘Polen heeft alternatieven voor Russisch gas, maar Bulgarije heeft daar de laatste jaren weinig aan gedaan’

De 4107 kilometer lange Yamal-Europa-pijpleiding in het Poolse Wloclawek levert 40 procent van het aardgas aan Europa en verbindt de aardgasvelden van het Russische Yamal-schiereiland met Polen en Duitsland, via Wit-Rusland. Beeld Omar Marques / Getty Images

Hoe is er in Polen en Bulgarije gereageerd op het nieuws dat ze geen gas meer van Rusland krijgen?

‘De regeringen van beide landen zeggen hier al rekening mee te hebben gehouden en de eerste boodschap is: geen paniek. Als je de Poolse regering mag geloven, blijft het land gewoon draaien als voorheen.

‘In Polen, dat ongeveer de helft van zijn gas uit Rusland haalt, zitten de gasreserves voor bijna 80 procent vol. Het ministerie van Energie zegt dat ze daar op dit moment niet op hoeven in te teren als de gasstroom uit Rusland wegvalt, onder meer omdat het stookseizoen op zijn einde loopt.

‘Polen is de laatste jaren bezig geweest met het diversificeren van zijn gasleveranciers en de regering lijkt erop te vertrouwen dat ze daardoor voldoende gas elders vandaan kan halen. Duidelijk is dat Polen rekent op de solidariteit van andere Europese landen. In oktober moet de Baltic Pipe tussen Noorwegen en Polen af zijn. Vanaf dat moment heeft Polen naar eigen zeggen helemaal geen Russisch gas meer nodig.

‘Wat Polen ook helpt: ongeveer 70 procent van de elektriciteit wordt hier opgewekt met kolen. Dat is normaal gesproken lastig, omdat het de energietransitie moeilijk maakt. Maar in dit geval maakt het ze in elk geval voor elektriciteit minder afhankelijk van Rusland.’

En hoe zit het in Bulgarije?

‘Dat land heeft een groter probleem. Bulgarije is voor zo’n 90 procent van zijn gas afhankelijk van Rusland. De Bulgaarse regering zegt rekening te hebben gehouden met deze situatie en zoekt nu naar oplossingen. Een van de mogelijkheden is gas afnemen van de Grieken.

‘Bulgarije heeft het afgelopen decennium weinig gedaan om alternatieven voor het Russische gas te zoeken. De Russen voerden een effectieve buitenlandpolitiek om Bulgarije afhankelijk te houden van Russisch gas. De regeringen van de centrum-rechtse Bojko Borisov, die tot vorig jaar aan de macht was, faciliteerden deze afhankelijkheid.

‘Volgens de Bulgaarse minister van Energie is er nog voor een maand voorraad. Hij wees er eveneens op dat het stookseizoen voorbij is. En vanaf juli gaat er een nieuw gascontract in met Azerbeidzjan. Ook hier rekent de regering erop dat andere Europese landen helpen. De grote vraag is of er een langdurige oplossing gevonden kan worden voordat het winter is.’

Hebben ze daar ook last van de hoge energieprijzen?

‘Ja, dat probleem stamt net als in Nederland al van voor de oorlog. Wat daarbij in Polen interessant is: begin dit jaar legde de regering de schuld van die hoge prijzen bij de energietransitieplannen van de Europese Unie. Onterecht, zo zei de EU ook, maar dat heeft de Poolse regering er niet van weerhouden om in alle steden posters op te hangen om uit te leggen dat de hoge energieprijzen het gevolg waren van de ambitieuze plannen van Frans Timmermans. Ze gooiden het over een populistische boeg.

‘Sinds de Russen Oekraïne zijn binnengevallen, is dit allemaal naar de achtergrond verdwenen. Er is hier ook gierende inflatie, dat wordt nu grotendeels aan de oorlog geweten. Het is moeilijk uit elkaar te trekken welk deel van de stijgende prijzen precies het resultaat is van het Poolse economische beleid en welk deel van externe factoren als de oorlog.’

Waarom haalt Rusland uitgerekend Polen en Bulgarije van het gas af, denk je?

‘Dat Rusland Polen wil straffen is logisch, dat land is op de voorgrond getreden op het Europese toneel als zeer anti-Russisch en pro-Oekraïens. Maar Bulgarije is veel minder uitgesproken. Dat heeft net als Hongarije geen wapens geleverd aan Oekraïne. Al is er wel sprake van enige toenadering: de Bulgaarse premier gaat vandaag in Kyiv op bezoek.

‘Deze steun zorgt binnen de Bulgaarse politiek voor problemen. Het land heeft een nogal wankele regeringscoalitie, met één coalitiepartij die tegen al te felle kritiek op Rusland is. Die vreest te worden ingehaald door een extreem-rechtse, nationalistische partij met een pro-Russische agenda.

‘Er zijn daarom Bulgaarse politici die zeggen: het afsluiten van het gas is niet alleen een manier om Europa te chanteren, maar ook om de Bulgaarse politiek te destabiliseren. Je ziet een beetje in het klein gebeuren wat Rusland in heel de EU voor elkaar probeert te krijgen: het zo moeilijk mogelijk maken om de neuzen dezelfde kanten op te krijgen.’