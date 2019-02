Polen halen ‘monument van schaamte’ neer uit woede over misbruik in katholieke kerk

Het monument van Henryk Jankowski wordt omver getrokken door activitsen in Gdansk. Beeld REUTERS

Nadat het bronzen standbeeld naar beneden was gehaald, werd het bekleed met het kostuum van een misdienaar en kinderondergoed om het lijden van misbruikte kinderen te symboliseren. De actievoerders verspreidden verder een pamflet waarin ze hun daad toelichtten. Volgens hen zou de katholieke kerk in Polen niet genoeg doen om seksueel misbruik door geestelijken tegen te gaan. ‘We beschuldigen de katholieke kerk en haar vertegenwoordigers ervan dat ze – hoewel ze er wel van op de hoogte waren – niet hebben gereageerd op de misdaden van priester Henryk Jankowski,’ aldus de actievoerders.

Tijdens de conferentie wil paus Franciscus seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk door geestelijken bespreekbaar maken. De voorzitter van de Poolse stichting ‘Wees niet bang’, die slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk helpt, overhandigde woensdag een rapport aan de paus over misbruik door geestelijken in Polen. Ook benadrukte ze het gebrek aan adequate actie van de Poolse katholieke kerk. De stichting hoopt dat de paus, na het lezen van het rapport, op dezelfde manier zal reageren als in het geval van Chili. Na onthullingen van misbruik van minderjarigen daar, moesten alle bisschoppen in mei vorig jaar aftreden.

Symbool

Priester Henryk Jankowski kreeg een jaar na zijn overlijden in 2010 een standbeeld in Gdansk. Na verschillende beschuldigingen van seksueel misbruik, eisten inwoners van Gdansk dat het standbeeld verwijderd zou worden. Het bronzen monument kreeg de bijnaam ‘monument van schaamte van de katholieke kerk’ en stond symbool voor misbruik door geestelijken. De voormalig burgemeester van Gdansk, Pawel Adamowicz, kondigde afgelopen december aan dat het standbeeld zou verdwijnen, omdat ‘er in de openbare ruimte geen plaats is voor een monument voor Jankowski.’ Adamowicz overleed op 19 januari van dit jaar nadat hij tijdens een liefdadigheidsevenement werd neergestoken. De plannen voor het verwijderen van het standbeeld bleven op de plank liggen.

De activisten die het beeld sloopten, wacht nu een geldboete of gevangenisstraf. In Polen is het molesteren van een monument of standbeeld verboden.