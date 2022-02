Polen en Hongarije pogen nederlaag Europese rechtszaak te verhullen met strijdlustige taal

Rechters achter de tafel bij een hoorzitting van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Beeld Sylvain Plazy / AP

‘Wij zullen niet toestaan dat Polen door middel van economische chantage wordt beroofd van vrijheid, democratie en soevereiniteit’, zei de Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro op wat hij ‘een grimmige dag’ noemde. De Poolse en Hongaarse regering hadden een zaak aangespannen bij het Europees Hof om het zogeheten conditionaliteitsmechanisme van tafel te vegen, dat het uitkeren van EU-fondsen koppelt aan het naleven van de rechtsstaat. Beide lidstaten menen dat het mechanisme onrechtmatig is. Maar de rechter stelde ze woensdag in het ongelijk.

Deze belangrijke uitspraak geeft de Europese Commissie ruim baan om de geldkraan dicht te draaien bij landen die de rechtsstaat systematisch ondermijnen, zoals Polen en Hongarije. Zonder een functionerende rechtsstaat is goed beheer van EU-geld namelijk niet verzekerd. Het Europees Parlement wil dat de Commissie direct actie onderneemt.

Er volgden strijdlustige reacties, zoals die van Ziobro, die afgelopen jaren een grote rol had in het hervormen van de Poolse rechtsstaat en het straffen van kritische rechters. Zowel Poolse als Hongaarse bewindspersonen trokken de onafhankelijkheid van het ‘politieke’ Europees Hof in twijfel. Ze poogden zo met strijdlustige retoriek een in feite gevoelige nederlaag te verhullen, die verstrekkende politieke en economische gevolgen kan hebben. ‘We hebben een groot probleem’, kopte de Poolse editie van Business Insider na het nieuws uit Luxemburg. De publicatie voorziet een ‘financiële ramp’ als de geldstroom voor de komende jaren richting Polen bevriest. Het gaat om een astronomisch bedrag van 140 miljard euro. Voor de Hongaren is dat 40 miljard.

Patriotten

Een deel van dit geld, afkomstig uit het coronaherstelfonds, hadden de lidstaten al moeten ontvangen. Maar de Europese Commissie weigerde wegens zorgen over de rechtsstaat de Poolse en Hongaarse herstelplannen goed te keuren: een voorproefje van de veel grotere zak geld die de landen nu dreigen mis te lopen. De Poolse oppositieleider Donald Tusk probeerde het misgelopen herstelfondsgeld vorige week met een filmpje inzichtelijk te maken. Tusk hield een briefje van vijftig euro in de hand en vroeg de kijker zich een pallet vol van zulke briefjes voor te stellen. En dan een voetbalstadion vol met zulke pallets. ‘Het zijn geen patriotten, het zijn idioten’, zei hij over de Poolse regering.

Minister Ziobro, een van die patriotten, ziet iedere vorm van fondsen inhouden als pure chantage en een aanval op de Poolse soevereiniteit. De Poolse premier Mateusz Morawiecki was woensdag milder in zijn bewoordingen, maar vindt evengoed dat het Europees Hof zijn boekje te buiten gaat. Hij ziet het als een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU, ‘een zeer gevaarlijk proces’. Morawiecki voegde eraan toe dat het mechanisme volgens hem alleen kan worden toegepast bij specifieke situaties, zoals corruptie. En daar lijkt hij gerust op. ‘Polen heeft veel minder last van corruptie dan de meeste lidstaten.’

In Polen wordt in de praktijk inderdaad weinig gesjoemeld met EU-fondsen. Maar de EU stelt dat de ondermijning van de onafhankelijke rechtspraak in Polen een situatie heeft gecreëerd waardoor geen garantie meer bestaat op een goede besteding van EU-geld. Dit geeft de Poolse regering manoeuvreerruimte om de inzet van het mechanisme uit te stellen. Bijvoorbeeld door hervormingen te beloven, wat onlangs gebeurde. In Hongarije is corruptie een groter probleem. Daar zijn genoeg voorbeelden te vinden die een snelle inzet van het mechanisme rechtvaardigen. Vermoedelijk zal de Commissie dan ook als eerste tegen Hongarije optreden.

Rookgordijn

De reacties uit Boedapest maakten duidelijk dat de Hongaarse regering en de EU allang niet meer dezelfde taal spreken. Judit Varga, de Hongaarse minister van Justitie, noemde het oordeel ‘Brussels machtsmisbruik’ en zei dat ‘het Europees Hof een politiek besluit neemt vanwege ons aanstaande referendum over het beschermen van kinderen’, verwijzend naar de volksraadpleging over de Hongaarse anti-lhbti-wet van afgelopen zomer. Volgens regeringswoordvoerder Zoltán Kovács is dit de werkelijke reden voor de uitspraak en zijn de zorgen over de rechtsstaat slechts een ‘façade’.

Zo trekt de Hongaarse regering vlak voor de verkiezingen op 3 april een ideologisch rookgordijn op. De discriminerende wetgeving tegen lhbti’ers is namelijk niet relevant voor het conditionaliteitsmechanisme: het gaat om grootschalige corruptie, schimmige praktijken bij publieke aanbesteding, belangenverstrengeling en de beperkte controle daarop vanuit het juridisch apparaat. Daarover repte de Hongaarse regering met geen woord. Maar oppositieleider Péter Márki-Zay wel. ‘Het Europees Hof heeft besloten om geen geld te geven aan dieven, en de Hongaren betalen de prijs.’ Hij belooft Orbán te verslaan en ‘het geld waar de Hongaren recht op hebben, thuis te brengen’.