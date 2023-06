Polen en Hongarije gijzelen EU-top met de eis het migratiebeleid aan te passen

De Poolse premier Mateusz Morawiecki arriveert in Brussel voor de Europese top. Beeld AP

Vrijdag wagen ze een nieuwe poging om tot een vergelijk te komen. De opstelling van de Poolse premier Mateusz Morawiecki en zijn Hongaarse collega Viktor Orbán irriteerde hun 25 EU-collega’s in hoge mate. Betrokkenen spraken over een soms emotioneel debat.

De patstelling kwam als een teleurstelling omdat de leiders het wel eens zijn over afspraken met landen als Tunesië over het tegenhouden van migrantenbootjes. De Europese Commissie verwacht volgende week een akkoord te bereiken met Tunis dat een blauwdruk moet vormen voor soortgelijke afspraken met Egypte, Algerije en Marokko.

Orbán en Morawiecki verzetten zich tegen het migratiebeleid binnen Europa. Hun boosheid richt zich vooral op een besluit van de ministers van Justitie eerder deze maand om de lasten van migratie eerlijker te verdelen. EU-landen die relatief veel migranten binnenkrijgen, moeten geholpen worden door de andere lidstaten. Die kunnen kiezen voor financiële steun, personele steun of het overnemen van migranten.

Ruime meerderheid

De ministers van Justitie keurden het besluit met een ruime meerderheid goed, maar zonder steun van Polen en Hongarije. Beide landen bestempelden het besluit als een verkapte plicht om migranten op te nemen. Warschau en Boedapest zeiden toen al de kwestie te zullen aankaarten tijdens de EU-top. Daar wordt alleen met unanimiteit besloten.

De eis van Polen en Hongarije om het migratiebeleid voortaan met consensus af te kaarten, kreeg echter geen enkele weerklank. Het gaat ook in tegen het Europees Verdrag. Ook het voorstel van de twee landen om miljarden euro’s extra voor het migratiebeleid te reserveren in het EU-budget, kreeg geen steun. Betrokken EU-ambtenaren toonden zich na afloop van het beraad pessimistisch of er vrijdag wel een doorbraak mogelijk is.