Polen en Bulgarije moeten het zonder Russisch gas zien te rooien. Wat gaan ze doen?

Hoe is de reactie in Polen en Bulgarije?

Het dichtdraaien van de gaskraan ontlokte aan Warschau en Sofia strijdvaardige reacties over de ‘Russische chantage’. Volgens de regeringen van beide landen is er geen reden tot paniek. Tijdens met spoed belegde persconferenties in de hoofdsteden was de teneur dezelfde: we hebben voorlopig nog genoeg, we gaan dit redden. ‘Er zal gas zijn in de Poolse huizen’, aldus de Poolse minister voor Klimaat en Energie. Beide landen hielden al rekening met een scenario waarin de gastoevoer zou stoppen.

De cijfers verschillen echter per land. Volgens de Poolse denktank Forum Energii maakt Russisch gas ongeveer de helft uit van de totale invoer in Polen. In mindere mate ontvangt het land gas uit Duitsland, Qatar, de Verenigde Staten en Noorwegen. Volgens de Poolse regering zijn de gasvoorraden tot 76 procent van de capaciteit aangevuld en zal het land voorlopig niet zijn reserves hoeven aan te spreken. Dankzij alternatieven en het warmere weer kan Polen het zo’n vier tot vijf maanden uitzingen.

Bulgarije leunt voor ongeveer 90 procent op Russisch gas. Daar wordt uitgegaan van een maand respijt. Maar ook daarna zal de regering geen beperkingen gelasten, aldus de minister van Energie. Hij wees op het einde van het stookseizoen (in Bulgarije daalt het gasverbruik in de zomer naar schatting met de helft) en een contract voor Azerbeidzjaans gas dat op 1 juli moet ingaan.

Kan Polen zich losmaken van Russisch gas?

‘Vanaf de herfst hebben we geen Russisch gas meer nodig’, zei premier Mateusz Morawiecki woensdagochtend in het parlement. Er zijn volgens de regering voldoende alternatieven. Zo kan Polen gas importeren via Duitsland en Litouwen en later dit jaar ook via Tsjechië en Slowakije. De belangrijkste troef is de Baltic Line, die in oktober in gebruik moet worden genomen en waarmee jaarlijks 10 miljard kubieke meter gas uit Noorwegen kan worden geïmporteerd – bijna evenveel als Polen nu uit Rusland ontvangt.

Ceo Joanna Pandera van Forum Energii zet hierbij wel enkele vraagtekens. ‘De capaciteit is 10 miljard, maar het huidige contract behelst vooralsnog 2,5 miljard. Daar komt bij dat de pijplijn af is in oktober, maar nog moet worden gekeurd. Wellicht gaat dat sneller door de oorlog.’ Feit blijft dat Polen de afgelopen jaren erg zijn best heeft gedaan om te diversifiëren op het gebied van gaslevering. ‘Vroeger was Polen voor bijna 80 procent afhankelijk van Russisch gas.’

De gastoevoer zal niet volledig instorten en er zijn voldoende reserves. Wel zullen huishoudens het merken in de portemonnee, voorspelt Pandera: ‘De gasprijs zal stijgen.’ De Poolse overheid zal dan een rol moeten gaan spelen. Daar komt bij dat de vraag naar gas de afgelopen jaren toenam in Polen doordat het land van de kolen af wil, nu nog de belangrijkste stroomopwekker in het Centraal-Europese land.

Polen spreekt zich fel uit tegen Rusland, Bulgarije is terughoudender. Waarom wordt dit land dan toch aangepakt?

De Bulgaarse regering opereert in deze oorlog behoedzamer dan de Poolse. Zo stuurt ze niet openlijk wapens naar Oekraïne. Anders dan Polen kijkt in Bulgarije een deel van de bevolking nog altijd positief naar Rusland, zegt Bulgaarse onderzoeker Ognyan Georgiev, fellow bij de Centraal-Europese denktank Visegrad Insight. ‘Dat is voor elke Bulgaarse regering een beperking.’

De historische banden met Rusland zijn sterk, al neemt de populariteit van Rusland en Poetin sinds de oorlog af. ‘Het pro-Russische deel van de bevolking is geslonken van 40 naar zo’n 20 procent.’ Dat deel wordt nog altijd beïnvloedt door informatie uit Rusland. ‘Als je Centraal- en Oost-Europa als een ketting ziet, is in Russische ogen Polen de sterkste en Bulgarije de zwakste schakel. Nu willen ze zien of de zwakste schakel breekt’, zegt Georgiev. Maar de regering is onder leiding van politieke nieuwkomer Kiril Petkov veel assertiever dan Moskou had verwacht.

Rusland poogt interne spanningen uit te buiten. De Bulgaarse socialisten, een van de coalitiepartners, willen hun traditionele pro-Russische achterban plezieren en zijn bang deze te verliezen aan de extreem-rechtse, pro-Russische oppositiepartij Vazrazjdane, die stijgt in de peilingen. Dat leidt tot onrust. Desondanks stelt de ‘zwakke schakel’ zich tot nu toe sterk op, zegt Georgiev. ‘Deze regering blijft veel kritischer over Rusland dan je van Bulgarije zou verwachten.’

Bulgarije is veel afhankelijker van Russisch gas dan Polen. Kan het land deze crisis het hoofd bieden?

Onder de regeringen van de vorige premier, Bojko Borisov, die relatief warme banden onderhield met Rusland, heeft Bulgarije nagelaten alternatieven te zoeken voor Russisch gas. Nu zit opvolger Kiril Petkov met de gebakken peren. Maar hij treedt voortvarend op. Een geplande reis naar Kyiv op woensdag zette hij door.

Petkov maakte bovendien direct afspraken met zijn Griekse ambtgenoot over gasleveranties en onafhankelijkheid van Rusland. Bulgarije heeft een contract voor gaslevering uit Azerbeidzjan. Daarvoor is een goede verbinding tussen het Bulgaarse en het Griekse gasnetwerk nodig. Deze is al jaren in aanbouw, maar door vertraging nog niet in gebruik genomen. Onderzoeker Georgiev verwacht dat de hoge urgentie genoeg druk op ketel zet om het project snel te voltooien. Uiteindelijk is dit vooral van belang voor de Bulgaarse industrie, die een grootafnemer van gas is.

Een Bulgaarse onafhankelijkheid van Russisch gas is moeilijk, maar haalbaar, denkt Georgiev. Er zal echter ook een plan vanuit de Europese Commissie moeten komen. ‘Een belangrijke vraag is hoe solidair andere EU-lidstaten zijn als er leden zonder gas komen te zitten.’ In een eerste reactie kondigde Comissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdagmiddag aan dat Polen en Bulgarije gas krijgen van andere EU-landen. ‘Rusland probeert in de EU verdeeldheid te zaaien maar slaagt daar niet in’, benadrukte ze.