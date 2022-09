Polen eist schadevergoeding van 1,3 biljoen euro voor Duitse bezetting tijdens Tweede Wereldoorlog

Jaroslaw Kaczynski, leider van de regeringspartij PiS, sprak de herstelbetalingseis vandaag uit bij een herdenking van de Poolse inval van Nazi-Duitsland. Beeld AP

‘Vandaag in het kasteel van Warschau wordt het besluit genomen en aangekondigd dat Polen herstelbetalingen zal vragen, herstelbetalingen voor alles wat de Duitsers tussen 1939 en 1945 in Polen hebben gedaan’, zei Jaroslaw Kaczynski, voorzitter van de regeringspartij PiS, donderdag. De partijleider deed aankondiging precies 83 jaar na de Duitse inval in Polen.

De schadeclaim is de conclusie van een uitgebreid onderzoek naar de verwoesting die de nazi’s in Polen hebben aangericht. Hiertoe werd in 2017 een parlementaire onderzoekscommissie opgericht, bestaande uit dertig deskundigen, die donderdag hun rapport uitbrachten. Volgens Kaczynski is de 1,3 biljoen euro of 1.300 miljard uit het rapport een conservatieve schatting en kan het bedrag nog veel verder oplopen.

Berlijn heeft de claim bij voorbaat afgewezen. ‘De kwestie van de herstelbetalingen is afgerond’, reageert een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Duitsland beargumenteert dat alle Oostbloklanden in de jaren na de oorlog compensatie ontvingen. Ook kreeg Polen stukken Duits grondgebied toegewezen. In 1953 deed Polen afstand van het recht op schadevergoeding. Hoewel dat besluit onder grote druk van de Sovjet-Unie werd genomen, heeft de Poolse regering het later meermaals bevestigd.

‘Een lang en moeilijk traject’

Kaczynski verwacht ook niet dat Duitsland direct akkoord zal gaan, maar laat zich niet zomaar uit het veld slaan. ‘We kloppen bij Duitsland aan voor onderhandelingen. Dat wordt een lang en moeilijk traject’, zei hij na de ceremoniële onthulling van het onderzoeksrapport. Volgens de Poolse regering is de compensatie tot op heden onvoldoende voor het grote leed dat het land werd aangedaan.

Nazi-Führer Adolf Hitler inspecteert de Duitse invasie van Polen bij de rivier de Wisla. Beeld EPA

Tijdens de meer dan vijf jaar durende Duitse bezetting kwamen naar schatting zes miljoen Polen om het leven, onder wie drie miljoen Joden. In het hele land werden steden, infrastructuur en industrie verwoest. Na een opstand werd de Poolse hoofdstad Warschau in 1944 met de grond gelijk gemaakt en duizenden burgers geëxecuteerd. De oorlog was ‘een van de meest verschrikkelijke tragedies in onze geschiedenis’, zei president Andrzej Duda donderdag tijdens een herdenking in Gdansk.

Duitsland ontkent die geschiedenis niet. De eerste dag van september is ‘een dag van schuld en schaamte, die ons steeds weer herinnert aan de misdaden die Duitsland heeft begaan’, zei Dietmar Nietan, binnen de Duitse regering verantwoordelijk voor de samenwerking met Polen, die steeds moeizamer verloopt.

Sinds PiS in 2015 aan de macht kwam, roept de Poolse regering regelmatig dat Duitsland compensatie is verschuldigd. Volgens oppositieleider en oud-premier Donald Tusk gaat het PiS partij niet om het geld, maar is het een manier om zieltjes te winnen. ‘Kaczynski maakt er geen geheim van dat hij met deze anti-Duitsland campagne meer steun wil krijgen voor zijn regeringspartij’, aldus Tusk.