Polen bouwt hek aan grens met Belarus om migranten tegen te houden

Poolse grenswachters en een migrant in het niemandsland tussen Polen en Belarus. Beeld REUTERS

De afgelopen maanden zien buurlanden Polen, Litouwen en Letland een grote toename van migranten via Belarus. Waar vorig jaar slechts 80 mensen via Belarus de weg naar Litouwen wisten te vinden, waren dat er vorige maand al meer dan drieduizend. 2.100 mensen deden deze maand een poging om de grens met Polen over te steken, aldus het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Litouwen is eerder al begonnen met de bouw van een vier meter hoog hek. Nu gaat Polen hetzelfde doen, liet de Poolse minister van Defensie Mariusz Blaszczak maandag via Twitter weten.

Na granicy z Białorusią powstanie nowy, solidny płot o wysokości 2,5 m. Więcej żołnierzy będzie zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. Wkrótce przedstawię szczegóły dotyczące dalszego zaangażowania Sił Zbrojnych RP. pic.twitter.com/uTQ0lKYIb4 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 23 augustus 2021

‘Aan de grens met Belarus komt een nieuw 2,5 meter hoog, stevig hekwerk, en zullen meer militairen worden ingezet om de grenswacht te helpen.’ Het gaat in totaal om zeker tweeduizend soldaten, zei de minister later op een persconferentie.

Visumplicht afgeschaft

In mei dit jaar, kort na de aanscherping van Europese sancties tegen Belarus, liet de Belarussische dictator Aleksandr Loekasjenko weten dat hij migranten niet langer zou tegenhouden. Deze nieuwe ruimhartigheid wordt gezien als een vergeldingsactie richting de EU.

Eerst deelde hij toeristenvisa uit, daarna schafte hij de visumplicht af voor 73 landen, veelal in het Midden-Oosten en Afrika. Migranten uit die landen hoeven hun leven niet meer te wagen op de Middellandse Zee, schreef verslaggever Peter Giessen vorige maand in een reportage. Ze kunnen simpelweg een vlucht nemen naar de Belarussische hoofdstad Minsk. Van daaruit bereiken ze te voet of per taxi de grens met een van de Europese buurlanden.