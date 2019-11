Polen boos op Netflix wegens ‘herschrijven geschiedenis’ in nieuwe serie

Beeld Netflix

Laat dat nou net tegen het zere been van de Poolse regering zijn. Daar leeft al langer het idee dat westerse tv-makers en journalisten – vaak door onoplettendheid – de schuld voor de Holocaust bij Polen in de schoenen schuiven. Het Netflix-kaartje zou kijkers het idee kunnen geven dat de vernietigingskampen door Polen werden gerund. Sebastian Kaleta, onderminister van Justitie, dreigt inmiddels met een rechtszaak. In een reactie zegt Netflix dat het de zaak ‘met urgentie’ gaat bekijken.

In een brief aan de directeur van de streamingdienst betoogde premier Morawiecki maandag dat het kaartje uit de eerste aflevering van The Devil Next Door ‘kijkers misleidt’. Dat Netflix de pijnlijke fout niet expres maakte, wil hij blijkens de brief best geloven. Voor de zekerheid stuurde de premier een kaartje (datum: 1942) mee van Europa met daarop een joekel van een hakenkruisvlag op de plek van het bezette Polen, plus een rapport van een Poolse verzetsheld die in concentratiekamp Auschwitz wist te infiltreren.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki. Beeld EPA

Begin vorig jaar werd al een wet aangenomen die het strafbaar stelde om ‘het Poolse volk’ valselijk de schuld te geven voor nazimisdaden. Deze ‘Holocaustwet’ zorgde met name in Israël en Amerika voor zoveel ophef dat Warschau er vlug de scherpste randjes vanaf vijlde. Een celstraf kun je er niet langer voor krijgen.

Kampbeul

The Devil Next Door is een vijfdelige documentaire over de roemruchte zaak tegen John Demjanjuk, een tot Amerikaan geneutraliseerde Oekraïner die geïdentificeerd werd als de kampbeul ‘Ivan de Verschrikkelijke’. Hij kreeg in 2011 vijf jaar cel, maar overleed een jaar later.

Eerder kregen onder anderen toenmalig Amerikaans president Barack Obama en de Duitse tv-omroep ZDF het aan de stok met Polen, omdat ze de misleidende formulering ‘Poolse vernietigingskampen’ gebruikten. Beiden verontschuldigden zich. Prompt lieten boze Polen een truck dwars door Europa rijden met daarop de tekst ‘dodenkampen waren Duits’.

Deze herfst stuurde Morawiecki een flink aantal westerse correspondenten – onder wie die van de Volkskrant – een nieuw verschenen boek van een Britse historicus, in de hoop op meer positieve berichtgeving. Thema: het dappere (zij het vergeefse) verzet van de Polen bij het uitbreken van de oorlog in 1939.